Israele-Italia, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026
Dopo la vittoria contro l'Estonia con una formazione super offensiva, Gattuso pensa a un undici più equilibrato oggi alle 20.45 a Debrecen nella gara con l'Israele. In difesa Mancini verso una maglia da titolare, la novità in mezzo al campo è Locatelli in cabina di regia. In attacco ancora Kean e Retegui. Zaccagni, alle prese con un piccolo problema fisico, non sarà neppure in panchina
- Portiere: DONNARUMMA
- Terzino destro: DI LORENZO
- Difensore centrale: MANCINI
- Difensore centrale: BASTONI
- Terzino sinistro: DIMARCO
- Mezzala destra: BARELLA
- Centrocampista centrale: LOCATELLI
- Mezzala sinistra: TONALI
- Ala destra: POLITANO
- Attaccante: RETEGUI
- Ala sinistra: KEAN
- Rispetto al 4-2-4 super offensivo schierato contro l'Estonia, Gattuso potrebbe scegliere un 4-3-3 più equilibrato
- Un modulo che diventerà 3-5-2, con Politano che si abbasserà sulla linea dei centrocampisti e Dimarco che potrà alzare il suo raggio d'azione
- In difesa dovrebbe esserci Mancini al posto di Calafiori
- La novità in regia è Locatelli
- Tribuna per Zaccagni che non è al meglio