Dopo la vittoria contro l'Estonia con una formazione super offensiva, Gattuso pensa a un undici più equilibrato oggi alle 20.45 a Debrecen nella gara con l'Israele. In difesa Mancini verso una maglia da titolare, la novità in mezzo al campo è Locatelli in cabina di regia. In attacco ancora Kean e Retegui. Zaccagni, alle prese con un piccolo problema fisico, non sarà neppure in panchina

QUALIFICAZIONI MONDIALI: CLASSIFICHE - CALENDARIO