Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Israele-Italia, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026

Mondiali fotogallery
13 foto

Dopo la vittoria contro l'Estonia con una formazione super offensiva, Gattuso pensa a un undici più equilibrato oggi alle 20.45 a Debrecen nella gara con l'Israele. In difesa Mancini verso una maglia da titolare, la novità in mezzo al campo è Locatelli in cabina di regia. In attacco ancora Kean e Retegui. Zaccagni, alle prese con un piccolo problema fisico, non sarà neppure in panchina

QUALIFICAZIONI MONDIALI: CLASSIFICHE - CALENDARIO

ALTRE FOTOGALLERY

La Super Lig turca sembra (ancora) la Serie A

Calciomercato

Ultimi giorni di mercato in Turchia, campionato che continua ad accogliere tante vecchie...

37 foto

I colpi più costosi fuori dai top 5 campionati

Calciomercato

È terminata la sessione estiva di mercato nei top 5 campionati d'Europa, ma non in altri Paesi....

22 foto

Fernando Santos esonerato dall'Azerbaijan

Calciomercato

Fernando Santos non è più l'allenatore dell'Azerbaijan. Dopo 11 partite giocate, la...

52 foto

Under lascia il Fenerbahce: ufficiale al Besiktas

Calciomercato

Il mercato è finito, ma non ovunque. Cengiz Under, reduce dal prestito in MLS con i LAFC, torna a...

259 foto

Tutte le maglie della Serie A 2025-2026

le foto

La Roma ha svelato la seconda maglia che omaggia la storia millenaria della città. Presentate...

56 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Qualificazioni Mondiali, le partite di oggi su Sky

    stasera su sky

    Una settimana di grande calcio su Sky e NOW, fino a martedì 9 settembre, con le...

    Gattuso: "Ripartiamo dalle nostre certezze"

    NAZIONALE

    Il Ct della Nazionale alla vigilia della partita contro Israele a Sky Sport: "Israele è diversa...

    Qualificazioni Mondiali 2026. le partite di oggi

    su sky sport

    Continua una super settimana di grande calcio su Sky e NOW, fino a...