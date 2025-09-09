Italia, le 8 avversarie più probabili agli eventuali spareggi Mondiali
A metà del girone di qualificazioni il destino è ancora nelle mani degli azzurri che possono puntare al primo posto occupato dalla Norvegia ma, in caso di passaggio dai playoff, quali sono le squadre statisticamente più probabili da affrontare? Tra di loro i vecchi incubi spareggi, ma anche Germania e… San Marino! Come funziona il meccanismo e le percentuali di 'Football Meets Data'
- Come sappiamo, al momento gli azzurri sono secondi nel girone alle spalle della Norvegia (-3) e solo il primo posto garantisce un pass diretto per i Mondiali. La seconda posizione (oltre al piazzamento nella scorsa Nations) vale invece il turno dei playoff, che attualmente gli azzurri giocherebbero. Sì, ma contro chi?
- Piccolo ripasso: allo spareggio parteciperanno tutte le 12 seconde di ognuno dei gironi, più le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 (che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al primo o al secondo posto)
- Le 16 squadre sono sorteggiate in 4 distinti percorsi di spareggio: A, B, C e D. Ogni percorso prevede una semifinale secca e una finale ugualmente in gara unica. Le quattro squadre che avranno vinto questi quattro percorsi A, B, C e D volano al Mondiale del 2026
- Gli esperti di Football Meets Data hanno calcolato coi loro algoritmi le probabilità di esito di tutti i gironi delle qualificazioni. Ecco, intanto, quelle del gruppo I dell'Italia:
- Primo posto: Norvegia all'86% (con Italia al 14%)
- Secondo posto: Italia all'83% (con Norvegia al 14% e Israele al 3%)
- Terzo posto: Israele al 97% (con Italia al 3%)
- Quarto posto: Estonia al 94% (con Moldavia al 6%)
- Quinto posto: Moldavia al 94% (con Estonia al 6%)
- Dunque, detto del meccanismo degli spareggi e delle posizioni finali "calcolate" per ogni girone (con l'Italia che ha l'83% di probabilità di finire seconda) Football Meets Data ha incrociato i dati e scoperto chi sono le altre squadre con la più alta probabilità di finire nel "gruppo playoff" con gli azzurri
- Il portale ha specificato che - al momento - ci sono solo otto nazionali che hanno una percentuale superiore all'1% di incrociare l'Italia nella semifinale degli spareggi. E cioè…
- Ci sono anche loro, le due squadre che ci hanno eliminato negli ultimi - crudeli - spareggi per i Mondiali del 2018 e del 2022. In ordine…
- Irlanda del Nord - probabilità di sfidare l'Italia del 19%
- Macedonia del Nord - 18%
- Moldavia - 17%
- Svezia - 15%
- Romania - 15%
- Galles - 6%
- San Marino - 6%
- Germania - 2%
- Di certo anche il nome di San Marino - ultimissima nel suo gruppo di qualificazioni - lascia qualche perplessità. Spiegazione semplice: la loro percentuale è data dal regolamento che prevede il ripescaggio nei playoff delle 4 migliori vincitrici dei gironi dell'ultima Nations League (in foto qui sopra)
- Entrambe hanno vinto il proprio gruppo della Lega D e quindi, in caso di pass già conquistato da tutte le altre che la precedono in questa graduatoria, andrebbero ai playoff