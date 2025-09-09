Italia, le 8 avversarie più probabili agli eventuali spareggi Mondiali

A metà del girone di qualificazioni il destino è ancora nelle mani degli azzurri che possono puntare al primo posto occupato dalla Norvegia ma, in caso di passaggio dai playoff, quali sono le squadre statisticamente più probabili da affrontare? Tra di loro i vecchi incubi spareggi, ma anche Germania e… San Marino! Come funziona il meccanismo e le percentuali di 'Football Meets Data'

COSA SERVE ALL'ITALIA PER ANDARE AI MONDIALI