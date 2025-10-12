Poker Olanda, vince la Croazia. Impresa Faroe

Qualificazioni Mondiali 2026, risultati di oggi: poker Olanda, Croazia ok. Impresa Faroe
Tutto facile per l'Olanda nel gruppo G: Finlandia travolta 4-0 e Polonia a -3. Testa a testa in vetta nel girone C: la Scozia batte la Bielorussia nel segno di Adams e McTominay, ma vince anche la Danimarca (Hojlund ancora in gol) che supera 3-1 la Grecia e la elimina. Terza vittoria di fila delle Isole Far Oer che sognano i playoff: 2-1 alla Repubblica Ceca nel gruppo dove comanda la Croazia. Austria battuta al 95' in Romania ma sempre in testa
- SCOZIA-BIELORUSSIA 2-1
15' Adams (S), 84' McTominay (S), 96' Kuchko (B)
- DANIMARCA-GRECIA 3-1
21' Hojlund (D), 40' Andersen (D), 41' Damsgaard (D), 63' Tzolis (G)
- OLANDA-FINLANDIA 4-0
8' Malen, 17' Van Dijk, 38' rig. Depay, 84' Gakpo
- LITUANIA-POLONIA 0-2
15' Szymanski, 64' Lewandowski
- SAN MARINO-CIPRO 0-4
10' Loizou, 60' Andreou, 67' rig. Kastanos, 79' Kakoullis
- ROMANIA-AUSTRIA 1-0
95' Ghita
- ISOLE FAR OER-REPUBBLICA CECA 2-1
67' Sorensen (I), 78' Karabec (R), 81' Agnarsson (I)
- CROAZIA-GIBILTERRA 3-0
30' Fruk, 78' L. Sucic, 96' Erlic