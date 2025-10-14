Qualificazioni Mondiali 2026, risultati di oggi: vincono Spagna e Inghilterra
Il turno di ottobre di qualificazioni ai Mondiali si conclude, oltre al 3-0 dell'Italia, con le vittorie di Inghilterra (qualificato aritmeticamente) e Spagna, mentre il Portogallo spreca il primo match facendosi pareggiare nel recupero dall'Ungheria. La Turchia cala il poker contro la Germania, ok anche Serbia e Irlanda, mentre nel girone degli Azzurri finisce 1-1 tra Estonia e Moldavia
- Italia-Israele 3-0
45+2' rig., 75' Retegui, 93' Mancini
- Estonia-Moldavia 1-1 (giocata alle 18)
12' Kait (E), 64' Bodisteanu (M)
- Spagna-Bulgaria 4-0
35', 57' Merino, 79' aut. Chernev, 92' rig. Oyarzabal
- Turchia-Georgia 4-1
14' Yildiz (T), 22', 52' Demiral (T), 35' Akgun (T), 65' Kochorashvili (G)
- Portogallo-Ungheria 2-2
9' Szalai (U), 22', 45+3' Cristiano Ronaldo (P), 91' Szoboszlai (U)
- Irlanda-Armenia 1-0
70' Ferguson
- Lettonia-Inghilterra 0-5
26' Gordon, 44, 45+3' rig. Kane, 59' aut. Tonisevs, 86' Eze
- Andorra-Serbia 1-3
17' Lopez (A), 19' aut. Garcia (S), 54' Vlahovic (S), 77' rig. Mitrovic (S)