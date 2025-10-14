Il turno di ottobre di qualificazioni ai Mondiali si conclude, oltre al 3-0 dell'Italia, con le vittorie di Inghilterra (qualificato aritmeticamente) e Spagna, mentre il Portogallo spreca il primo match facendosi pareggiare nel recupero dall'Ungheria. La Turchia cala il poker contro la Germania, ok anche Serbia e Irlanda, mentre nel girone degli Azzurri finisce 1-1 tra Estonia e Moldavia

