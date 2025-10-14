Esplora tutte le offerte Sky
Qualificazioni Mondiali 2026, risultati di oggi: vincono Spagna e Inghilterra

Il turno di ottobre di qualificazioni ai Mondiali si conclude, oltre al 3-0 dell'Italia, con le vittorie di Inghilterra (qualificato aritmeticamente) e Spagna, mentre il Portogallo spreca il primo match facendosi pareggiare nel recupero dall'Ungheria. La Turchia cala il poker contro la Germania, ok anche Serbia e Irlanda, mentre nel girone degli Azzurri finisce 1-1 tra Estonia e Moldavia

    Udine, tensioni dopo la manifestazione Pro Pal

    Dopo il corteo per protestare contro lo svolgimento della sfida tra la nostra Nazionale e...

    Non solo Italia: le gare in programma su Sky Sport

    Su Sky e in streaming su NOW l'ultimo giorno di qualificazioni UEFA al...

    Gattuso: "In Nazionale vivo il mio sogno"

    Vigilia della sfida di martedì alle 20.45 a Udine, match introdotto dal CT Gattuso anche con uno...