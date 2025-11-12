Le probabili formazioni di Moldavia-Italia

Appuntamento giovedì alle 20.45 a Chisinau per la Nazionale di Gattuso, che cambia modulo e giocatori in vista della Norvegia domenica a Milano. Spazio al 4-4-2 con la coppia Scamacca-Raspadori in attacco e gli esterni Orsolini e Zaccagni. Squalificato Barella, in mezzo Tonali e Cristante. Chance anche per Buongiorno e Bellanova in difesa

