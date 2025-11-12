Le probabili formazioni di Moldavia-Italia

Moldavia-Italia, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026
Appuntamento giovedì alle 20.45 a Chisinau per la Nazionale di Gattuso, che cambia modulo e giocatori in vista della Norvegia domenica a Milano. Spazio al 4-4-2 con la coppia Scamacca-Raspadori in attacco e gli esterni Orsolini e Zaccagni. Squalificato Barella, in mezzo Tonali e Cristante. Chance anche per Buongiorno e Bellanova in difesa
- Portiere: VICARIO
- Terzino destro: BELLANOVA
- Difensore centrale: MANCINI
- Difensore centrale: BUONGIORNO
- Terzino sinistro: CAMBIASO
- Esterno destro: ORSOLINI
- Centrocampista centrale: TONALI
- Centrocampista centrale: CRISTANTE
- Esterno sinistro: ZACCAGNI
- Attaccante: SCAMACCA
- Attaccante: RASPADORI
- Ritorno al 4-4-2 e spazio a chi ha giocato meno: davanti Scamacca-Raspadori, come confermato da Gattuso
- A centrocampo Tonali e Cristante, con Orsolini e Zaccagni esterni
- In difesa Buongiorno e Mancini verso una maglia da titolare, da terzini Bellanova e Cambiaso
- Assente lo squalificato Barella