Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: vincono Inghilterra e Francia

La Francia batte l'Ucraina e stacca aritmeticamente il pass per i Mondiali 2026: 4-0 per la squadra di Deschamps con una doppietta di Mbappé. Vince l'Inghilerra già qualificata, successo anche per l'Albania che si assicura un posto agli spareggi. Il Portogallo cade contro l'Irlanda con CR7 espulso, mentre l'Ungheria conquista 3 punti in casa dell'Armenia. Vittoria per l'Islanda in casa dell'Azerbaigian. Italia e Norvegia vincono nel gruppo I

QUALIFICAZIONI AI MONDIALI, IL CALENDARIO

