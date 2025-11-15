Nel gruppo E vincono sia Spagna che Turchia: per il primo posto il discorso è rinviato allo scontro diretto dell'ultima giornata, con le Furie Rosse (a +3 in classifica) che hanno anche l'enorme vantaggio della differenza reti. Una doppietta di Arnautovic trascina l'Austria che ora aspetta il risultato della Bosnia. Occasione persa per il Belgio, frenato dal Kazakistan; il Galles batte il Liechtenstein

