Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati delle partite di oggi: vincono Spagna e Turchia
Nel gruppo E vincono sia Spagna che Turchia: per il primo posto il discorso è rinviato allo scontro diretto dell'ultima giornata, con le Furie Rosse (a +3 in classifica) che hanno anche l'enorme vantaggio della differenza reti. Una doppietta di Arnautovic trascina l'Austria che ora aspetta il risultato della Bosnia. Occasione persa per il Belgio, frenato dal Kazakistan; il Galles batte il Liechtenstein
QUALIFICAZIONI MONDIALI: CLASSIFICHE - CALENDARIO
- GEORGIA-SPAGNA 0-4
- 11' rig. e 63' Oyarzabal, 22' Zubimendi, 35' Ferran Torres
- TURCHIA-BULGARIA 2-0
- 18' rig. Calhanoglu, 83' aut. Chernev
- CIPRO-AUSTRIA 0-2
- 18' rig. e 55' Arnautovic
- KAZAKISTAN-BELGIO 1-1
- 9' Satpaev (K), 48' Vanaken (B)
- LIECHTENSTEIN-GALLES 0-1
- 63' James