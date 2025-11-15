Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati delle partite di oggi: vincono Spagna e Turchia

qual. mondiali fotogallery
5 foto

Nel gruppo E vincono sia Spagna che Turchia: per il primo posto il discorso è rinviato allo scontro diretto dell'ultima giornata, con le Furie Rosse (a +3 in classifica) che hanno anche l'enorme vantaggio della differenza reti. Una doppietta di Arnautovic trascina l'Austria che ora aspetta il risultato della Bosnia. Occasione persa per il Belgio, frenato dal Kazakistan; il Galles batte il Liechtenstein

QUALIFICAZIONI MONDIALI: CLASSIFICHE - CALENDARIO

ALTRE FOTOGALLERY

Como, si ferma Diao. Juve, sovraccarico Vlahovic

le assenze

Sovraccarico all'adduttore per Vlahovic. Problema muscolare per Diao col Senegal. Il granata Ilic...

17 foto

Spagna e Turchia ok, Arnautovic trascina l'Austria

qual. mondiali

Nel gruppo E vincono sia Spagna che Turchia: per il primo posto il discorso è rinviato allo...

5 foto

Tutte le classifiche dei gironi di qualificazioni

qual. Mondiali

Per la Spagna (con la difesa ancora imbattuta) il primo posto non è ancora aritmetico ma nello...

14 foto

Mondiale U17: l'Italia vola agli ottavi di finale

Mondiale under17

L'Italia non sbaglia: nei sedicesimi di finale del Mondiale U17 batte 2-0 la Repubblica Ceca con...

14 foto

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia

Mondiali

A Milanello l'Italia prepara la sfida con la Norvegia che chiude il girone di qualificazione ai...

13 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Haaland: "La prima volta a San Siro per il Milan"

    Mondiali

    L'attaccante norvegese alla vigilia della partita di Milano contro gli azzurri: "Donnarumma è il...

    Gattuso: "Playoff? Saranno tre mesi lunghi"

    Mondiali

    Il Ct a Sky Sport alla vigilia della partita con la Norvegia: "Tappa importante del percorso"....

    De Laurentiis: "Troppi infortuni dalle nazionali"

    napoli

    Il numero uno del Napoli a margine di un evento: "I giocatori prendono uno stipendio dalle...