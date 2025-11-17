Germania esagerata: 6 gol, i tedeschi ai Mondiali

Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: sei gol della Germania
Missione compiuta per la Germania che batte la Slovacchia e centra la qualificazione ai Mondiali grazie al 6-0 di Lipsia. La nazionale di Calzona agli spareggi. Anche l'Olanda qualificata grazie al successo per 4-0 con la Lituania: Polonia ai playoff. La già qualificata Croazia vince in in Montenegro e la Repubblica Ceca è seconda dopo il successo su Gibilterra. Ininfluente vittoria dell'Irlanda del Nord sul Lussemburgo
- GERMANIA-SLOVACCHIA 6-0
- 18' Woltemade, 29' Gnabry, 36' e 41' Sané, 67' Baku, 79' Ouedraougo
- IRLANDA DEL NORD-LUSSEMBURGO 1-0
- 44' rig. Donley
- OLANDA-LITUANIA 4-0
- 16' Reijnders, 58' rig. Gakpo, 60' Simons, 62' Malen
- MALTA-POLONIA 2-3
- 32' Lewandowski (P), 36' Cardona (M), 59' Wszolek (P), 68' rig. Teuma (M), 85' Zielinski (P)
- MONTENEGRO-CROAZIA 2-3
- 3' Osmajic (M), 17' Krstovic (M), 37' rig. Perisic (C), 72' Jakic (C), 87' Vlasic (C)
- REPUBBLICA CECA-GIBILTERRA 6-0
- 5' Doudera, 18' Chory, 32' Coufal, 39' Karabec, 44' Soucek, 51' Hranac