Germania esagerata: 6 gol, i tedeschi ai Mondiali

Missione compiuta per la Germania che batte la Slovacchia e centra la qualificazione ai Mondiali grazie al 6-0 di Lipsia. La nazionale di Calzona agli spareggi. Anche l'Olanda qualificata grazie al successo per 4-0 con la Lituania: Polonia ai playoff. La già qualificata Croazia vince in in Montenegro e la Repubblica Ceca è seconda dopo il successo su Gibilterra. Ininfluente vittoria dell'Irlanda del Nord sul Lussemburgo

LE QUALIFICATE - CLASSIFICHE - ITALIA, POSSIBILI AVVERSARIE