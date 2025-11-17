Offerte Black Friday
Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: sei gol della Germania

Missione compiuta per la Germania che batte la Slovacchia e centra la qualificazione ai Mondiali grazie al 6-0 di Lipsia. La nazionale di Calzona agli spareggi. Anche l'Olanda qualificata grazie al successo per 4-0 con la Lituania: Polonia ai playoff. La già qualificata Croazia vince in in Montenegro e la Repubblica Ceca è seconda dopo il successo su Gibilterra. Ininfluente vittoria dell'Irlanda del Nord sul Lussemburgo

LE QUALIFICATE - CLASSIFICHE - ITALIA, POSSIBILI AVVERSARIE

Germania esagerata: 6 gol, i tedeschi ai Mondiali

