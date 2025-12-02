Stando ad alcune voci provenienti dall'Inghilterra, l'Ifab starebbe valutando alcune modifiche eccezionali al protocollo Var in vista del Mondiale estivo. Si vorrebbe favorire l'uso della tecnologia per le seconde ammonizioni (con conseguente espulsione) e soprattutto per la segnalazione dei calci d'angolo, data l'incisione sempre maggiore dei calci piazzati nei risultati. Una prospettiva anticipata già da Lorenzo Fontani su Sky Sport Insider lo scorso 14 novembre

Ancora più Var nei prossimi Mondiali , in programma la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. Sembra essere questa la direzione presa dall'Ifab, l'organismo indipendente che valuta i cambi regolamentari del calcio. In questo caso le modifiche riguarderebbero il protocollo Var, come suggerito da un articolo del Guardian e come era stato anticipato lo scorso 14 novembre da Lorenzo Fontani su Sky Sport Insider .

La novità: Var per l'assegnazione dei calci d'angolo

Come già accaduto in passato in altre competizioni Fifa, la federazione calcistica internazionale si presta con favore a sperimentare possibili novità: l'ultima riguarderebbe l'uso del Var per assegnare i calci d'angolo, sia per valutare l'uscita completa o meno del pallone dalla linea di fondocampo, sia per capire di chi sia l'ultimo tocco in caso di situazioni dubbie. Una volontà motivata sia dall'incidenza sempre maggiore dei calci piazzati nei risultati delle partite, sia dal fatto che si tratterebbe di una valutazione di fatti oggettivi. Ragion per cui c'è qualche prudenza in più sull'introduzione del Var per valutare le seconde ammonizioni, quelle che portano all'espulsione per un giocatore (al momento la tecnologia si applica solo sui rossi diretti), considerate di natura più soggettiva. Il timore su un maggiore utilizzo del Var invece riguarda il rischio che crescano le perdite di tempo e che il gioco diventi più spezzettato. Nei prossimi mesi sono attese le decisioni definitive: Qatar 2022 fu la prima volta del fuorigioco automatico, nel Mondiale 2026 forse si concederanno i corner tramite Var.