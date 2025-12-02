Il designatore Gianluca Rocchi ha analizzato l'episodio nel finale di Milan-Lazio durante Open Var: "Meritava un check di 15 secondi. Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo"

"Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa". Con queste parole il designatore Gianluca Rocchi è tornato a parlare del rigore non concesso nel finale di Milan-Lazio. Un penalty prima assegnato dall'arbitro Collu ai biancocelesti per una deviazione con il braccio di Pavlovic, ma poi revocato dopo una lunga on field review per un presunto fallo in attacco di Marusic. Una decisione che aveva scatenato la furia della Lazio, rimasta in silenzio stampa dopo la partita per il rigore negato. L'episodio è stato analizzato da Rocchi nel corso di Open Var: "Meritava un check di 15 secondi - ha spiegato il designatore, nell'anticipazione pubblicata sui canali social di Dazn - Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo".