Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milan-Lazio, Rocchi sul rigore non dato: "Non è penalty, ma non è mai fallo alla difesa"

Serie A

Il designatore Gianluca Rocchi ha analizzato l'episodio nel finale di Milan-Lazio durante Open Var: "Meritava un check di 15 secondi. Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo"

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

"Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa". Con queste parole il designatore Gianluca Rocchi è tornato a parlare del rigore non concesso nel finale di Milan-Lazio. Un penalty prima assegnato dall'arbitro Collu ai biancocelesti per una deviazione con il braccio di Pavlovic,  ma poi revocato dopo una lunga on field review per un presunto fallo in attacco di Marusic. Una decisione che aveva scatenato la furia della Lazio, rimasta in silenzio stampa dopo la partita per il rigore negato. L'episodio è stato analizzato da Rocchi nel corso di Open Var: "Meritava un check di 15 secondi - ha spiegato il designatore, nell'anticipazione pubblicata sui canali social di Dazn - Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo". 

Approfondimento

Caos in Milan-Lazio: rigore, Var e Allegri espulso

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Milan-Lazio, Rocchi: "Non è rigore, ma mai fallo"

Serie A

Il designatore Gianluca Rocchi ha analizzato l'episodio nel finale di Milan-Lazio durante Open...

Vlahovic, ore di riflessione: possibile operazione

JUVENTUS

Sono ore di valutazioni per lo staff medico della Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo la lesione "di...

Berardi: lesione di medio grado al flessore

sassuolo

Il Sassuolo perde Berardi: per l'attaccante, infortunatosi nella sfida contro il Como, gli esami...

Dove vedere Bologna-Cremonese

guida tv

La partita tra Bologna e Cremonese che chiude la 13^ giornata di Serie A si gioca lunedì 1...

Vlahovic, lesione di alto grado a coscia sinistra

juventus

L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali in seguito all'infortunio subito contro il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE