Sorteggio Mondiali 2026:Trump ci sarà, l'Iran no

Continua il conto alla rovescia per il sorteggio del prossimo 5 dicembre in programma al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington che definirà i gironi e il cammino del Mondiale di calcio del 2026. 12 gironi da quattro nazionali ciascuno, con l'Italia che, in caso di qualificazione il prossimo marzo, sarà inserita nella quarta fascia, quella delle squadre sulla carta più deboli, che al momento prevede Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda. Sono i giorni degli ultimi preparativi per una cerimonia dall'alto valore mediatico. La notizia che arriva dalla Casa Bianca, da parte della portavoce del presidente Karoline Leavitt, è che Donald Trump sarà presente all'evento. Una presenza che certo non potrà essere in secondo piano anche perché al presidente Usa dovrebbe essere consegnato il "Peace Prize", il nuovo premio per la pace, targato Fifa e annunciato un mese fa dallo stesso Gianni Infantino. L’idea è del numero uno della Federazione Internazionale, che lo ha presentato come un modo per celebrare chi costruisce ponti e dialogo.

Approfondimento Sorteggio Mondiali, ecco le fasce: Italia in 4^