Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord

 Italia Irlanda del Nord, probabili formazioni dei playoff Mondiali 2026 | Sky Sport
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Italia-Irlanda del Nord, probabili formazioni della semifinale dei playoff Mondiali 2026

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Giovedì 26 marzo l'Italia affronta l'Irlanda del Nord alle 20.45 a Bergamo nella semifinale dei playoff Mondiali. Bastoni è recuperato e va verso la titolarità: se non dovesse avere dolori nelle prossime ore, sarà lui a scendere in campo dal 1'. Completamente recuperati anche Mancini, Calafiori e Tonali. A destra Politano ha vinto il ballottaggio con Palestra, in attacco Kean e Retegui

I CONVOCATI DELL'IRLANDA DEL NORD: CHI SONO E DOVE GIOCANO

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