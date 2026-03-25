Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord

Giovedì 26 marzo l'Italia affronta l'Irlanda del Nord alle 20.45 a Bergamo nella semifinale dei playoff Mondiali. Bastoni è recuperato e va verso la titolarità: se non dovesse avere dolori nelle prossime ore, sarà lui a scendere in campo dal 1'. Completamente recuperati anche Mancini, Calafiori e Tonali. A destra Politano ha vinto il ballottaggio con Palestra, in attacco Kean e Retegui

I CONVOCATI DELL'IRLANDA DEL NORD: CHI SONO E DOVE GIOCANO