Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord

Italia-Irlanda del Nord, probabili formazioni della semifinale dei playoff Mondiali 2026
Giovedì 26 marzo l'Italia affronta l'Irlanda del Nord alle 20.45 a Bergamo nella semifinale dei playoff Mondiali. Bastoni è recuperato e va verso la titolarità: se non dovesse avere dolori nelle prossime ore, sarà lui a scendere in campo dal 1'. Completamente recuperati anche Mancini, Calafiori e Tonali. A destra Politano ha vinto il ballottaggio con Palestra, in attacco Kean e Retegui
- Bastoni ha recuperato dal problema alla tibia e va verso la titolarità: se nelle prossime ore non dovesse avere dolori, sarà lui a giocare dal 1'
- Sulla corsia di destra Politano ha vinto il ballottaggio con Palestra
- Mancini, Calafiori e Tonali hanno recuperato, saranno regolarmente in campo dal 1'
- In attacco Kean e Retegui, con Pio Esposito che dovrebbe partire dalla panchina
- Ballottaggio in porta tra Hazard e Pierce Charles con il secondo in vantaggio
- Jamal Lewis non è stato convocato per questi playoff, al suo posto è molto probabile l'impiego di Devenny
- McCann dovrebbe partire dal 1' nonostante il problema alla caviglia avuto negli scorsi giorni
- In attacco la coppia Price-Reid