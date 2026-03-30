Bosnia-Italia, le probabili della finale playoff

Bosnia-Italia, le probabili formazioni della finale dei playoff Mondiali 2026
Questa sera alle 20.45 lo spareggio per accedere ai mondiali, con l'Italia in campo a Zenica contro la Bosnia. Nell'ultimo allenamento di ieri a Coverciano, Gattuso ha schierato il tandem offensivo Kean-Retegui già visto con l'Irlanda del Nord. L'undici iniziale non dovrebbe cambiare rispetto a quello visto nella semifinale di giovedì: sulla corsia di destra Politano è favorito su Palestra. Le probabili formazioni di Bosnia-Italia
GATTUSO: "SI VIVE PER NOTTI COSì"
- PORTIERE: Gianluigi Donnarumma
- DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA: Gianluca Mancini
- DIFENSORE CENTRALE: Alessandro Bastoni
- DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA: Riccardo Calafiori
- ESTERNO DESTRO: Matteo Politano
- MEZZALA DESTRA: Nicolò Barella
- CENTROCAMPISTA CENTRALE: Manuel Locatelli
- MEZZALA SINISTRA: Sandro Tonali
- ESTERNO SINISTRO: Federico Dimarco
- ATTACCANTE: Moise Kean
- ATTACCANTE: Mateo Retegui
- Gattuso dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha battuto in semifinale l'Irlanda del Nord. Coppia d'attacco Kean e Retegui, con Pio Esposito inizialmente in panchina.
- Politano è un fedelissimo del Ct azzurro (che già lo aveva allenato a Napoli): a destra è favorito su Palestra, anche per l’esperienza