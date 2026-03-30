 Italia Bosnia, le probabili formazioni della finale playoff Mondiali 2026 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Bosnia-Italia, le probabili formazioni della finale dei playoff Mondiali 2026

playoff mondiali fotogallery
13 foto

Questa sera alle 20.45 lo spareggio per accedere ai mondiali, con l'Italia in campo a Zenica contro la Bosnia. Nell'ultimo allenamento di ieri a Coverciano, Gattuso ha schierato il tandem offensivo Kean-Retegui già visto con l'Irlanda del Nord. L'undici iniziale non dovrebbe cambiare rispetto a quello visto nella semifinale di giovedì: sulla corsia di destra Politano è favorito su Palestra. Le probabili formazioni di Bosnia-Italia

GATTUSO: "SI VIVE PER NOTTI COSì"

 

ALTRE FOTOGALLERY

Dentro il "Bilino Polje": lo spogliatoio di Zenica

foto e video

L'Italia di Gattuso è pronta a scendere in campo a Zenica per la finale playoff contro la Bosnia...

16 foto

Bosnia-Italia, le probabili della finale playoff

playoff mondiali

Questa sera alle 20.45 lo spareggio per accedere ai mondiali, con l'Italia in campo a Zenica...

13 foto

Il Getafe riscatta e blinda Satriano fino al 2030

Calciomercato

L'ex Inter Satriano, dopo il prestito al Lione, è stato riscattato dal Getafe e ha firmato un...

8 foto

Guerreiro e il Bayern si separano a fine stagione

Calciomercato

Il terzino Guerreiro lascerà il Bayern Monaco a fine stagione: come comunicato dal club, non...

28 foto

Le nazionali con più falli e gialli: 1^ la Bosnia

classifica

È rimasta solo la Bosnia sulla strada dell'Italia verso il Mondiale 2026: c'è una statistica in...

20 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Barbarez: "Se serve 'pullman' in area". Gattuso...

    Bosnia-Italia

    Nella conferenza stampa pre Bosnia-Italia, finale dei playoff validi per la qualificazione ai...

    Mbappé a canestro nello spogliatoio della Francia

    VIDEO

    Fenomenale non solo sui campi da calcio, Kylian Mbappè dimostra di saperci fare anche nel basket,...

    Haaland e Klaebo: la FOTO da 11 ori olimpici

    L'INCONTRO

    Lo sport norvegese in una foto: Erling Haaland e Johannes Klaebo si sono scattati un selfie nel...