Non solo Wan-Bissaka e Bakambu: per la seconda partecipazione nella sua storia ai Mondiali (la prima fu nel 1974 sotto il nome di Zaire), la Repubblica Democratica del Congo ha intenzione di avviare una sorta di "calciomercato" delle Nazionali, per naturalizzare fino a 10 calciatori in vista della rassegna estiva. Ecco l'elenco dei calciatori che potrebbero giocare per la RD Congo in America: c'è anche una conoscenza della Serie A...