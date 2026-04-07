La RD del Congo fa 'mercato' in vista dei Mondiali: i giocatori che potrebbe naturalizzare
Non solo Wan-Bissaka e Bakambu: per la seconda partecipazione nella sua storia ai Mondiali (la prima fu nel 1974 sotto il nome di Zaire), la Repubblica Democratica del Congo ha intenzione di avviare una sorta di "calciomercato" delle Nazionali, per naturalizzare fino a 10 calciatori in vista della rassegna estiva. Ecco l'elenco dei calciatori che potrebbero giocare per la RD Congo in America: c'è anche una conoscenza della Serie A...
- Per la prima volta dal 1974, la Repubblica Democratica del Congo parteciperà ai Mondiali di calcio. La federazione africana starebbe cercando di convincere alcuni giocatori a cambiare nazionalità per giocare i Mondiali con la maglia della RD Congo
- Secondo quanto riporta Marca, c'è una lista di 12 giocatori in lizza per rappresentare la RD Congo ai Mondiali: di questi, fino a 10 potranno cambiare nazionalità
- Ecco l'elenco dei profili sondati dalla RD Congo per rappresentare la nazionale africana ai Mondiali 2026
- Ruolo: centrocampista
- Nazionalità: Francia
- Entrambi i genitori sono originari della RD Congo
- Ruolo: centrocampista/attaccante
- Nazionalità: francese
- I suoi genitori sono entrambi congolesi
- Ruolo: attaccante
- Nazionalità: Belgio
- Entrambi i genitori sono della DR Congo
- Ruolo: difensore
- Nazionalità: Francia
- La sua famiglia ha origini congolesi
- Ruolo: difensore
- Nazionalità. Francia
- Suo papà è congolese e lui è nato a Kinshasa
- Ruolo: attaccante
- Nazionalità: Francia
- La famiglia è di origini congolesi
- Ruolo: centrocampista
- Nazionalità: Olanda
- La famiglia ha origini della DR Congo
- Ruolo: difensore
- Nazionalità: Francia
- La famiglia ha origini congolesi
- Ruolo: centrocampista
- Nazionalità: Olanda
- Entrambi i genitori vengono dalla DR Congo
- Ruolo: attaccante
- Nazionalità: Francia
- La sua famiglia ha origini congolesi
- Ruolo: difensore
- Nazionalità: Inghilterra
- Entrambi i suoi genitori sono della RD Congo
- Ruolo: difensore
- Nazionalità: Francia
- La sua famiglia ha origini della RD Congo