Dalla Transilvania al Circolo polare: le trasferte 'impossibili' per le coppe europee
È un sogno per tutti: si chiama Champions League, oppure Europa e Conference League. Chi non vorrebbe giocare nelle grandi coppe europee? Nei meandri dei preliminari tantissime squadre sono pronte a trasferte "folli" pur di raggiungere una qualificazione. Il record è di quasi 4000 chilometri di distanza in linea d'aria (tre volte l'Italia nella sua lunghezza, per intenderci), ma ci sono anche 'rotte' dalla Svizzera all'Islanda, dalla Norvegia a Cipro e… dalla Transilvania fino al Circolo polare artico!
- Distanza: 2.115 km in linea d'aria
- Coppa: Conference League
- Città: da Lugano (Svizzera) a Klaksvik (Isole Faroe) e viceversa
- Distanza: 2.115 km in linea d'aria
- Coppa: Champions League
- Città: da Il Pireo (Grecia) a Nimega (Olanda) e viceversa
- Distanza: 2.140 km in linea d'aria
- Coppa: Europa League
- Città: da Kuopio (Finlandia) a Craiova (Romania) e viceversa
- Distanza: 2.159 km in linea d'aria
- Coppa: Conference League
- Città: da Reykjavik (Islanda) a Farum (Danimarca) e viceversa
- Distanza: 2.198 km in linea d'aria
- Coppa: Europa League
- Città: da Salisburgo (Austria) a Limassol (Cipro) e viceversa
- Distanza: 2.357 km in linea d'aria
- Coppa: Conference League
- Città: da Edimburgo (Scozia) a Skopje (Macedonia del Nord) e viceversa
- Distanza: 2.395 km in linea d'aria
- Coppa: Europa League
- Città: da Dublino (Irlanda) a Rrogozhine (Albania) e viceversa
- Distanza: 2.450 km in linea d'aria
- Coppa: Conference League
- Città: da Lublino (campo neutro in Polonia) a Baku (Azerbaigian) e viceversa
- Distanza: 2.484 km in linea d'aria
- Coppa: Champions League
- Città: da Erevan (Armenia) a Celje (Slovenia) e viceversa
- Distanza: 2.497 km in linea d'aria
- Coppa: Conference League
- Città: da Encamp (Andorra) a Tallinn (Estonia) e viceversa
- Distanza: 2.599 km in linea d'aria
- Coppa: Conference League
- Città: da Cluj-Napoca (Romania) a Tromsø (Norvegia) e viceversa
- Distanza: 2.694 km in linea d'aria
- Coppa: Europa League
- Città: da Thun (Svizzera) a Reykjavik (Islanda) e viceversa
- Distanza: 2.800 km in linea d'aria
- Coppa: Conference League
- Città: da Braga (Portogallo) a Stara Zagora (campo neutro in Bulgaria) e viceversa
- Distanza: 3.083 km in linea d'aria
- Coppa: Conference League
- Città: da Abovyan (Armenia) a Sion (Svizzera) e viceversa
- Distanza: 3.332 km in linea d'aria
- Coppa: Conference League
- Città: da Belgrado (Serbia) a Kostanay (Kazakistan) e viceversa
- Distanza: 3.370 km in linea d'aria
- Coppa: Champions League
- Città: da Randers (Danimarca) a Baku (Azerbaigian) e viceversa
- Distanza: 3.497 km in linea d'aria
- Coppa: Europa League
- Città: da Europa Point (Gibilterra) a Nicosia (Cipro) e viceversa
- Distanza: 3.504 km in linea d'aria
- Coppa: Conference League
- Città: da Bergen (Norvegia) a Limassol (Cipro) e viceversa
- Distanza: 3.670 km in linea d'aria
- Coppa: Champions League
- Città: da Sofia (Bulgaria) ad Turkistan (Kazakistan) e viceversa
- Distanza: 3.939 km in linea d'aria
- Coppa: Europa League
- Città: da Larne (Irlanda del Nord) a Tiblisi (Georgia) e viceversa