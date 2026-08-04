 Champions, Europa e Conference League: le trasferte più lunghe dei preliminari. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Dalla Transilvania al Circolo polare: le trasferte 'impossibili' per le coppe europee

champions &co fotogallery
20 foto

È un sogno per tutti: si chiama Champions League, oppure Europa e Conference League. Chi non vorrebbe giocare nelle grandi coppe europee? Nei meandri dei preliminari tantissime squadre sono pronte a trasferte "folli" pur di raggiungere una qualificazione. Il record è di quasi 4000 chilometri di distanza in linea d'aria (tre volte l'Italia nella sua lunghezza, per intenderci), ma ci sono anche 'rotte' dalla Svizzera all'Islanda, dalla Norvegia a Cipro e… dalla Transilvania fino al Circolo polare artico!

MERCATO LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Debenedetti è un nuovo giocatore del Cesena

Calciomercato

Il Cesena prende in prestito Debenedetti dal Genoa. Simone Zanon è un nuovo giocatore del Pisa....

112 foto

Shane Kluivert, debutto con il Barca come il padre

I PRECEDENTI

Il classe 2007, alla Masia da 10 anni, ha esordito con la prima squadra nell'amichevole contro il...

16 foto

Le probabili formazioni di Juventus-Chelsea

domani su sky

La Juventus prepara l'amichevole contro il Chelsea, in programma mercoledì 5 agosto alle 13.30,...

14 foto

Chi ha cambiato squadra grazie al Mondiale

Calciomercato

Alcuni erano già talenti affermati, altre sono state autentiche rivelazioni nella vetrina del...

23 foto

Lipsia, ufficiale il portiere norvegese Nyland

Calciomercato

Orjan Nyland, protagonista ai Mondiali con la Norvegia, torna al Lipsia dopo la scadenza del suo...

117 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    La nuova stagione nella Casa dello Sport di Sky

    da non perdere

    Su Sky e in streaming su NOW i grandi eventi sportivi sono senza interruzioni: l’estate italiana...

    Scontri a Parigi: un morto dopo festa per il Psg

    parigi

    Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, sfociati in violenti...

    Dove vedere la finale di Champions

    guida tv

    Oggi alle 18 si gioca la finale di Champions League tra Psg e Arsenal, live sui canali...