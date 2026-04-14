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Brasile, Lula ad Ancelotti: "Neymar ai Mondiali? Convocalo solo se ci tiene"

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Il presidente del Brasile Lula è intervenuto sulla possibile convocazione di Neymar ai Mondiali 2026, rivelando un confronto con il ct Carlo Ancelotti. Il messaggio è chiaro: "Se è fisicamente pronto, ha le qualità calcistiche… Se ci tiene, deve comportarsi da professionista". E aggiunge a TV 247: "Non può puntare solo sul nome…". La lista dei convocati sarà annunciata nel mese di maggio

ANCELOTTI E I MIGLIORI BRASILIANI MAI ALLENATI

La possibile presenza di Neymar ai Mondiali 2026 è stata al centro di un confronto tra il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva e il ct Carlo Ancelotti. A rivelarlo è stato lo stesso Lula in un'intervista a TV 247, realizzata insieme a Revista Fórum e DCM, che ha raccontato come l'allenatore gli abbia chiesto un parere sul momento dell'attaccante del Santos. Il presidente ha risposto indicando i criteri per una possibile convocazione: "Se è fisicamente pronto, ha le qualità calcistiche. Bisogna capire se ci tiene. Se ci tiene, deve comportarsi da professionista". Un concetto ribadito anche successivamente: "Non può puntare solo sul nome, deve puntare sul calcio". Neymar non ha preso parte alle ultime convocazioni, utilizzate dallo staff tecnico come fase di valutazione in vista del Mondiale. La decisione finale sarà presa da Ancelotti con la pubblicazione, il prossimo maggio, della lista dei 26 giocatori. 

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