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Germania, infortunio per Gnabry che salterà i Mondiali: "Il sogno è finito"

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Adesso è ufficiale: Serge Gnabry salterà i Mondiali con la Germania. Strappo agli adduttori della coscia destra per l'attaccante del Bayern Monaco, che ha annunciato il forfait sui social: "Il sogno Mondiale purtroppo per me è finito. Come il resto del Paese, sosterrò i ragazzi da casa". Un'assenza pesante anche per il Bayern in questo finale di stagione

BAYERN CAMPIONE DI GERMANIA

Dopo il comunicato del Bayern Monaco, è stato Serge Gnabry a confermare lo stop: l'attaccante tedesco salterà il Mondiale. Gli esami hanno evidenziato uno strappo agli adduttori della coscia destra, rimediato contro il Real Madrid, che lo aveva costretto a uscire al 61'. Gnabry non potrà quindi prendere parte al finale di stagione del Bayern, ancora impegnato in semifinale di Champions League e di DFB-Pokal (la sfida contro il Bayer Leverkusen è live su Sky mercoledì 22 aprile alle 20:45dopo aver già conquistato la Bundesliga nel weekend.

"Il sogno Mondiale è finito, sosterrò i ragazzi da casa"

Il messaggio di Gnabry sul proprio profilo Instagram: "Gli ultimi giorni sono stati difficili da metabolizzare. Una stagione del Bayern Monaco che ha ancora molto per cui lottare dopo aver conquistato un altro titolo di Bundesliga nel weekend. Per quanto riguarda il sogno Mondiale con la Germania… purtroppo per me è finito. Come il resto del Paese, sosterrò i ragazzi da casa. Ora è il momento di concentrarsi sul recupero e tornare per la preparazione estiva. Grazie per tutti i messaggi."

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