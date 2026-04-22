Adesso è ufficiale: Serge Gnabry salterà i Mondiali con la Germania. Strappo agli adduttori della coscia destra per l'attaccante del Bayern Monaco, che ha annunciato il forfait sui social: "Il sogno Mondiale purtroppo per me è finito. Come il resto del Paese, sosterrò i ragazzi da casa". Un'assenza pesante anche per il Bayern in questo finale di stagione

Dopo il comunicato del Bayern Monaco, è stato Serge Gnabry a confermare lo stop: l'attaccante tedesco salterà il Mondiale. Gli esami hanno evidenziato uno strappo agli adduttori della coscia destra, rimediato contro il Real Madrid, che lo aveva costretto a uscire al 61'. Gnabry non potrà quindi prendere parte al finale di stagione del Bayern, ancora impegnato in semifinale di Champions League e di DFB-Pokal (la sfida contro il Bayer Leverkusen è live su Sky mercoledì 22 aprile alle 20:45) dopo aver già conquistato la Bundesliga nel weekend.