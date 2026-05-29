Argentina, i calciatori esclusi dalle convocazioni per i Mondiali 2026. TOP 11
Il Ct Scaloni ha diramato la lista dei convocati dell'Argentina per il Mondiale. Non mancano gli esclusi di lusso, alcuni dei quali protagonisti anche nella nostra Serie A, e da noi schierati in questo 4-3-3 che farebbe invidia a tante altre nazionali...
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Flamengo
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Palmeiras
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Bournemouth
- Valore di mercato: 12 milioni di euro
- Squadra: Porto
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Bournemouth
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Como
- Valore di mercato: 32 milioni di euro
- Squadra: Porto
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Bayer Leverkusen
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Bologna
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Chelsea
- SANTIAGO BELTRAN (portiere, River Plate)
- VALENTIN GOMEZ (difensore, Betis)
- SANTIAGO RAMOS MINGO (difensore, Bahia)
- ALEXANDRO BERNABEI (terzino, Internacional)
- FRANCISCO ORTEGA (terzino, Olympiakos)
- CARLOS ALCARAZ (centrocampista, Everton)
- ENZO BARRENECHEA (centrocampista, Benfica)
- PAULO DYBALA (trequartista, Roma)
- FACUNDO BUONANOTTE (trequartista, Leeds)
- MATIAS SOULÉ (attaccante, Roma)
- TATY CASTELLANOS (attaccante, West Ham)
- Chi è tra i grandi esclusi e non per scelta del Ct, è l'attaccante Joaquin Panichelli, centravanti dello Strasburgo da 16 gol in campionato e 20 in stagione. Proprio durante un allenamento con la nazionale a fine marzo, però, si è infortunato procurandosi la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
- 2 quelli del nostro campionato presenti tra i convocati, mentre abbiamo già segnalato tra gli esclusi Dybala, Soulé, Perrone e Castro. Oltre a loro si possono considerare anche Pellegrino e Troilo del Parma, nel Bologna invece è finito progressivamente fuori dai radar Dominguez