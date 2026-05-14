Mondiali, la Francia annuncia i convocati: le scelte ufficiali di Deschamps
Ufficiale la lista dei convocati francesi di Didier Deschamps per il Mondiale. Kantè preferito a Kephren Thuram a centrocampo. In porta fuori Chevalier del Psg. 4 convocati dal campionato italiano: Maignan, Konè, Rabiot e Marcus Thuram
- Portieri: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
- Difensori: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Psg), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
- Centrocampisti: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Psg)
- Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Psg), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Psg), Desiré Doué (Psg), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter)
- Portiere: MIKE MAIGNAN
- Portiere: ROBIN RISSER
- Portiere: BRICE SAMBA
- Difensore: LUCAS DIGNE
- Difensore: MALO GUSTO
- Difensore: LUCAS HERNANDEZ
- Difensore: THEO HERNANDEZ
- Difensore: IBRAHIMA KONATE'
- Difensore: JULES KOUNDE'
- Difensore: MAXENCE LACROIX
- Difensore: WILLIAM SALIBA
- Difensore: DAYOT UPAMECANO
- Centrocampista: N'GOLO KANTE'
- Centrocampista: MANU KONE'
- Centrocampista: ADRIEN RABIOT
- Centrocampista: AURELIEN TCHOUAMENI
- Centrocampista: WARREN ZAIRE-EMERY
- Attaccante: MAGHNES AKLIOUCHE
- Attaccante: BRADLEY BARCOLA
- Attaccante: RAYAN CHERKI
- Attaccante: OUSMANE DEMBELE'
- Attaccante: DESIRE' DOUE'
- Attaccante: JEAN-PHILIPPE MATETA
- Attaccante: KYLIAN MBAPPE'
- Attaccante: MICHAEL OLISE
- Attaccante: MARCUS THURAM
- Dalla Serie A convocati Maignan e Rabiot del Milan, Manu Koné della Roma, oltre a Marcus Thuram dell'Inter. Escluso a centrocampo Khéphren Thuram, fratello dell'attaccante nerazzurro