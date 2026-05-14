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Mondiali, la Francia annuncia i convocati: le scelte ufficiali di Deschamps

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Ufficiale la lista dei convocati francesi di Didier Deschamps per il Mondiale. Kantè preferito a Kephren Thuram a centrocampo. In porta fuori Chevalier del Psg. 4 convocati dal campionato italiano: Maignan, Konè, Rabiot e Marcus Thuram

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