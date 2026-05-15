 Francia, i calciatori esclusi dalle convocazioni per i Mondiali 2026. Top 11 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Francia, i calciatori esclusi dalle convocazioni per i Mondiali 2026. TOP 11

Mondiali fotogallery
15 foto

Ufficiali le scelte del Ct Deschamps per i 26 francesi chiamati al Mondiale, convocazioni che escludono tantissimi big. Dalla Serie A restano a casa tra gli altri Kalulu e Khephren Thuram, loro come Camavinga e Kolo Muani oltre a Chevalier. Ma non è tutto: Ekitiké è out per infortunio, Griezmann aveva già lasciato e Benzema è un capitolo chiuso. C'è davvero talento da vendere tra gli 'esuberi' di lusso: schieriamo un 4-2-3-1 alternativo a quello dei Bleus. E anche la panchina è da urlo...

I CONVOCATI DELLA FRANCIA

ALTRE FOTOGALLERY

Da Camavinga a Kolo Muani: i big esclusi dai Bleus

Mondiali

Ufficiali le scelte del Ct Deschamps per i 26 francesi chiamati al Mondiale, convocazioni che...

15 foto

Arsenal, la nuova maglia si ispira all'Emirates

ufficiali e leak

Nuova maglia casalinga per il Manchester United, con cui i Red Devils tornano indietro nel tempo,...

22 foto

Cagliari, Pavoletti ufficializza l'addio a giugno

Calciomercato

La storia d'amore tra Leonardo Pavoletti e il Cagliari si chiude dopo nove anni: l'attaccante...

20 foto

Samuele Inacio rinnova col Dortmund fino al 2029

Calciomercato

Samuele Inacio rinnova ufficialmente con il Borussia Dortmund fino al 2029: l'annuncio arriva con...

53 foto

Inter, programma e percorso del bus scoperto

TAPPE E ORARI

Al termine della sfida di domenica contro il Verona, quando verrà consegnata la coppa dello...

13 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Brasile, Ancelotti rinnova fino al Mondiale 2030

    Seleção

    Carlo Ancelotti ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Brasile fino ai Mondiali...

    I pre-convocati Argentina al Mondiale: out Dybala

    Mondiali

    Sono 55 i giocatori pre-convocati da Scaloni per il Mondiale: 6 arrivano dalla Serie A, ma tra di...

    Squalifica Prestianni: out 2 partite ai Mondiali

    LA DECISIONE

    Squalificato 6 giornate dalla Uefa per insulti omofobi a Vinicius in Benfica-Real Madrid di...