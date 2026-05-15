Francia, i calciatori esclusi dalle convocazioni per i Mondiali 2026. TOP 11
Ufficiali le scelte del Ct Deschamps per i 26 francesi chiamati al Mondiale, convocazioni che escludono tantissimi big. Dalla Serie A restano a casa tra gli altri Kalulu e Khephren Thuram, loro come Camavinga e Kolo Muani oltre a Chevalier. Ma non è tutto: Ekitiké è out per infortunio, Griezmann aveva già lasciato e Benzema è un capitolo chiuso. C'è davvero talento da vendere tra gli 'esuberi' di lusso: schieriamo un 4-2-3-1 alternativo a quello dei Bleus. E anche la panchina è da urlo...
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Psg
- Valore di mercato: 32 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Manchester United
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Lipsia
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Bournemouth
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 28 milioni di euro
- Squadra: Al-Ittihad
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Bournemouth
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Al-Nassr
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Tottenham
- JEAN BUTEZ (portiere, Como)
- JÉRÉMY JACQUET (difensore, Rennes/Liverpool)
- WESLEY FOFANA (difensore, Chelsea)
- BENJAMIN PAVARD (terzino, Marsiglia)
- NORDI MUKIELE (terzino, Sunderland)
- CORENTIN TOLISSO (centrocampista, Lione)
- YOUSSOUF FOFANA (centrocampista, Milan)
- AYYOUB BOUADDI (centrocampista, Lille)
- SENNY MAYULU (centrocampista, Psg)
- ENZO MILLOT (trequartista, Al-Ahli)
- FLORIAN THAUVIN (attaccante, Lens)
- MATHYS TEL (attaccante, Tottenham)
- CHRISTOPHER NKUNKU (attaccante, Milan)
- THIERNO BARRY (attaccante, Everton)
- ESTEBAN LEPAUL (attaccante, Rennes)
- A 'semplificare' le scelte di Deschamps in attacco era stato suo malgrado Hugo Ekitiké, costretto a saltare i Mondiali dopo la rottura del tendine d'Achille rimediata nei quarti di Champions. L'attaccante del Liverpool, pagato 95 milioni di euro e a segno 17 volte in stagione, ha lasciato lo spazio da punta a Mateta. Ma non è tutto...
- Già, perché il suo addio alla Nazionale francese risale al settembre 2024. Un bilancio da 44 gol e 38 assist in 137 presenze (terzo posto all-time) per 'Le Petit Diable', che da luglio sarà un nuovo giocatore dell'Orlando City dopo la lunghissima avventura all'Atletico Madrid
- Stesso discorso per il Pallone d'Oro 2022, oggi 38enne in forza all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Proprio nel 2022 aveva annunciato l'addio ai Bleus, ma negli ultimi mesi aveva definito incompiuta la sua storia in Nazionale: "Se la Francia mi chiama, vado". Nessuna convocazione da parte di Deschamps, che congela così i numeri di Benzema (37 gol in 97 presenze)