Ufficiali le scelte del Ct Deschamps per i 26 francesi chiamati al Mondiale, convocazioni che escludono tantissimi big. Dalla Serie A restano a casa tra gli altri Kalulu e Khephren Thuram, loro come Camavinga e Kolo Muani oltre a Chevalier. Ma non è tutto: Ekitiké è out per infortunio, Griezmann aveva già lasciato e Benzema è un capitolo chiuso. C'è davvero talento da vendere tra gli 'esuberi' di lusso: schieriamo un 4-2-3-1 alternativo a quello dei Bleus. E anche la panchina è da urlo...

I CONVOCATI DELLA FRANCIA