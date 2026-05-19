Brasile, i calciatori esclusi dalle convocazioni per i Mondiali 2026. TOP 11
Definitive le convocazioni del Ct Ancelotti per i 26 della Seleçao che giocheranno al Mondiale. Presente l'acclamatissimo Neymar a differenza di tanti big che tiferanno da casa. Se alcune scelte erano imposte dagli infortuni (Estevao, Rodrygo e Militao), chi è rimasto fuori dalla Serie A è Ederson come gli interisti Carlos Augusto e Luis Henrique. Esclusi anche Joao Pedro e Richarlison, ma c'è davvero tanta qualità tra gli 'esuberi' di lusso: guardate questo 4-3-3 così come la panchina...
- Valore di mercato: 13 milioni di euro
- Squadra: Leeds
- Valore di mercato: 23 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 0,6 milioni di euro
- Squadra: Porto
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Nottingham Forest
- Valore di mercato: 26 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Chelsea
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Wolverhampton
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Betis
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Chelsea
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- LUIZ JUNIOR (portiere, Villarreal)
- VITOR REIS (difensore, Girona)
- BERALDO (difensore, Psg)
- DODO (terzino, Fiorentina)
- VANDERSON (terzino, Monaco)
- JOELINTON (centrocampista, Newcastle)
- ANDRÉ (centrocampista, Wolverhampton)
- DOUGLAS LUIZ (centrocampista, Aston Villa)
- DAVID NERES (ala, Napoli)
- IGOR PAIXAO (ala, Marsiglia)
- MALCOM (ala, Al-Hilal)
- RICHARLISON (attaccante, Tottenham)
- GABRIEL JESUS (attaccante, Arsenal)
- VITOR ROQUE (attaccante, Palmeiras)
- EVANILSON (attaccante, Bournemouth)
- Già escluso dalla lista dei 55 preconvocati di Ancelotti, il 19enne talento del Chelsea aveva riportato una lesione al bicipite femorale che lo costringe a saltare il Mondiale. Stesso discorso per i due big già allenati dal Ct al Real Madrid, Rodrygo e Militao, costretti a fermarsi tra marzo e aprile per infortuni che hanno chiuso in anticipo la loro stagione