Definitive le convocazioni del Ct Ancelotti per i 26 della Seleçao che giocheranno al Mondiale. Presente l'acclamatissimo Neymar a differenza di tanti big che tiferanno da casa. Se alcune scelte erano imposte dagli infortuni (Estevao, Rodrygo e Militao), chi è rimasto fuori dalla Serie A è Ederson come gli interisti Carlos Augusto e Luis Henrique. Esclusi anche Joao Pedro e Richarlison, ma c'è davvero tanta qualità tra gli 'esuberi' di lusso: guardate questo 4-3-3 così come la panchina...

I CONVOCATI DEL BRASILE