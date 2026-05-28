Nella giornata di domenica 24 maggio, a Città del Messico, è stato presentato il murales più grande al mondo, certificato anche dal Guinnes World Record. L'opera, che si estende per duecento metri quadrati ed è frutto del lavoro di sei artisti messicani, celebra la storia e la cultura del paese in vista dei Mondiali, che si giocheranno proprio in Messico a partire dal'11 giugno

MONDIALI, TUTTI I GIOCATORI CONVOCATI