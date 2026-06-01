Prosegue la preparazione delle nazionali impegnate nei prossimi Mondiali, scese in campo per una serie di amichevoli internazionali. Il Brasile di Ancelotti ha superato nettamente Panama per 6-2, mentre la Germania ha calato il poker contro la Finlandia. A segno anche Pulisic nel successo per 3-2 degli Stati Uniti sul Senegal, mentre Johan Vasquez ha deciso la sfida tra Messico e Australia. Di seguito il riepilogo dei risultati

LE AMICHEVOLI INTERNAZIONALI SU SKY: IL PROGRAMMA