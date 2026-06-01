Amichevoli pre Mondiali, i risultati: 6-2 del Brasile a Panama, poker Germania
Prosegue la preparazione delle nazionali impegnate nei prossimi Mondiali, scese in campo per una serie di amichevoli internazionali. Il Brasile di Ancelotti ha superato nettamente Panama per 6-2, mentre la Germania ha calato il poker contro la Finlandia. A segno anche Pulisic nel successo per 3-2 degli Stati Uniti sul Senegal, mentre Johan Vasquez ha deciso la sfida tra Messico e Australia. Di seguito il riepilogo dei risultati
- 2' Vinicius Jr. (B), 14' aut. Cunha (P), 39' Casemiro (B), 53' Rayan (B), 60' Paquetà (B), 63' rig. Thiago (B), 81' Oliveira (B), 84' Harvey (P)
- Gleison Bremer (Juventus): titolare, sostituito al 46'
- Wesley (Roma): titolare, sostituito al 46'
- 34' Undav, 48' Wirtz, 57' Undav, 63' Musiala
- nessun giocatore della Serie A in campo
- 7' Dest (USA), 20' Pulisic (USA), 44' Mané (S), 53' Mané (S), 63' Balogun (USA)
- Christian Pulisic (Milan): titolare, 1 GOL, sostituito al 46'
- Weston McKennie (Juventus): entrato al 46'
- Assane Diao (Como): entrato al 60'
- 87' Ogawa
- Zion Suzuki (Parma): titolare, sostituito all'82'
- Mikael Ellertsson (Genoa): titolare, in campo per 90'
- 11' Lenini, 59' Duarte, 63' Benchimol
- Strahinja Pavlovic (Milan): titolare, sostituito all'89'
- Filip Stankovic (Venezia): titolare, in campo per 90'
- Nikola Stulic (Lecce): entrato al 46'
- 12' Ladra (R), 32' Hlozek (R), 80' Emerllahu (K)
- Mergim Vojvoda (Como): titolare, in campo per 90'
- Arijanet Muric (Sassuolo): titolare, in campo per 90'
- 28' rig. Embolo (S), 33' Ndoye (S), 45'+9 rig Xhaka (S), 52' Fakhouri (G), 79' Fassnacht (S)
- Manuel Akanji (Inter): titolare, sostituito al 61'
- Remo Freuler (Bologna): titolare, sostituito al 46'
- Michel Aebischer (Pisa): titolare, sostituito al 61'
- Ardon Jashari (Milan): entrato al 61'
- 35' Porozo (E), 51' Valencia (E), 87' Mandash (A)
- Pervis Estupinan (Milan): titolare, sostituito al 94'
- John Yeboah (Venezia): titolare, sostituito al 64'
- 28' Vasquez
- Johan Vasquez (Genoa): titolare, 1 GOL, sostituito al 74'
- Santiago Gimenez (Milan): entrato al 46'
- Alessandro Circati (Parma): titolare, in campo per 90'
- 40' Son, 43' rig. Son, 65' Cho, 75' rig. Hee-chan, 77' Cho
- nessun giocatore della Serie A in campo
- 1/6, ore 19.30: TURCHIA-MACEDONIA DEL NORD
- 2/6, ore 18: CROAZIA-BELGIO
- 2/6, ore 20.45: GALLES-GHANA
- 3/6, ore 20.45: OLANDA-ALGERIA
- a mezzanotte (differita): LUSSEMBURGO-ITALIA
- 4/6, ore 21.10: FRANCIA-COSTA D’AVORIO
- 5/6, ore 19.45: UNGHERIA-FINLANDIA
- 6/6, ore 15: BELGIO-TUNISIA
- 6/6, ore 19.45: PORTOGALLO-CILE
- 6/6, ore 21: INGHILTERRA-NUOVA ZELANDA
- 7/6, ore 15: LIECHTESTEIN-CIPRO
- 7/6, ore 18.30: DANIMARCA-UCRAINA
- 7/6, ore 20.45: CROAZIA-SLOVENIA
- a mezzanotte (differita): GRECIA-ITALIA
- 8/6, ore 21.10: FRANCIA-IRLANDA DEL NORD
- 9/6, ore 19: UNGHERIA-KAZAKISTAN
- 10/6, ore 21: INGHILTERRA-COSTARICA
- 10/6, ore 21.45: PORTOGALLO-NIGERIA