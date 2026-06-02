Amichevoli pre Mondiali, i risultati: vittorie per Turchia, Norvegia e Colombia
Prosegue la preparazione delle Nazionali impegnate nei prossimi Mondiali, in campo per una serie di amichevoli internazionali. Pur senza Haaland, la Norvegia ha battuto 3-1 la Svezia (senza Gyokeres). Vittoria convincente anche per la Turchia sulla Macedonia del Nord: al 4-0 partecipa il rientrante Calhanoglu, entrato solo nei minuti finali. Non ha invece giocato lo juventino Yildiz. Ok Colombia, Canada e Austria. Di seguito il riepilogo dei risultati
- 8', 37' Larsen (N), 18' Nusa (N), 76' Isak (S)
- Torbjorn Lysaker Heggem (Bologna): TITOLARE, sostituito al 63'
- Morten Thorsby (Cremonese): entrato al 63'
- Leo Ostigard (Genoa): entrato al 63'
- Kristian Thorstvedt (Sassuolo): entrato al 63'
- Marcus Pedersen (Torino): entrato al 63'
- Isak Hien (Svezia): sostituito al 46'
- Jesper Karlstrom (Svezia): sostituito al 46'
- 2' Kokcu, 16' Uzun, 53' Gul, 70' Yilmaz
- Zeki Celik (Roma): entrato al 27'
- Hakan Calhanoglu (Inter): entrato all'88'
- Elmas (Napoli): titolare, sostituito al 74'
- 63' Sabitzer
- Note: espulso Laimer (A) al 37'
- Nessun giocatore della Serie A in campo
- 17' Sanchez (CO), 23' Diaz (CO), 33' Soto (CR), 81' Suarez (CO)
- Jhon Lucumi (Bologna): entrato al 46'
- Yerry Mina (Cagliari): entrato al 74'
- 58' Osorio, 91' Nelson
- Jonathan David: titolare, sostituito al 70'
- 2/6, ore 18: CROAZIA-BELGIO
- 2/6, ore 20.45: GALLES-GHANA
- 3/6, ore 20.45: OLANDA-ALGERIA
- a mezzanotte (differita): LUSSEMBURGO-ITALIA
- 4/6, ore 21.10: FRANCIA-COSTA D’AVORIO
- 5/6, ore 19.45: UNGHERIA-FINLANDIA
- 6/6, ore 15: BELGIO-TUNISIA
- 6/6, ore 19.45: PORTOGALLO-CILE
- 6/6, ore 21: INGHILTERRA-NUOVA ZELANDA
- 7/6, ore 15: LIECHTESTEIN-CIPRO
- 7/6, ore 18.30: DANIMARCA-UCRAINA
- 7/6, ore 20.45: CROAZIA-SLOVENIA
- a mezzanotte (differita): GRECIA-ITALIA
- 8/6, ore 21.10: FRANCIA-IRLANDA DEL NORD
- 9/6, ore 19: UNGHERIA-KAZAKISTAN
- 10/6, ore 21: INGHILTERRA-COSTARICA
- 10/6, ore 21.45: PORTOGALLO-NIGERIA