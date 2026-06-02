Prosegue la preparazione delle Nazionali impegnate nei prossimi Mondiali, in campo per una serie di amichevoli internazionali. Pur senza Haaland, la Norvegia ha battuto 3-1 la Svezia (senza Gyokeres). Vittoria convincente anche per la Turchia sulla Macedonia del Nord: al 4-0 partecipa il rientrante Calhanoglu, entrato solo nei minuti finali. Non ha invece giocato lo juventino Yildiz. Ok Colombia, Canada e Austria. Di seguito il riepilogo dei risultati

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