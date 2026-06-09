Argentina, Scaloni su Messi e Nico Paz: "Sono recuperati, valuteremo il minutaggio"argentina
Ultima prova generale prima del Mondiale per l'Argentina nella notte italiana: la Selección affronterà l'Islanda in amichevole prima dell'esordio con l'Algeria del 17 giugno. In conferenza il Ct Scaloni ha fatto il punto sulle condizioni della squadra: "Leo giocherà, è recuperato. Molina, Nico Paz e Montiel sono disponibili, anche loro però valuteremo il minutaggio". Mentre sul Dibu Martinez: "Ci vorranno almeno quattro giorni prima che possa iniziare a lavorare intensamente con la mano"
L'Argentina scenderà in campo contro l'Islanda al Jordan-Hare Stadium di Auburn, in Alabama alle tre di notte ore italiane, nell'ultimo test prima dell'inizio del Mondiale. Un'occasione importante per Lionel Scaloni per verificare la condizione dei suoi e sciogliere gli ultimi dubbi. Il commissario tecnico argentino ha iniziato parlando di Lionel Messi: "Leo giocherà, anche se non so per quanto. Sinceramente devo ancora parlargli. Ovviamente non vogliamo correre rischi, però sicuramente avrà spazio. Per noi è un giocatore estremamente importante e vogliamo che continui a ricoprire il ruolo che ha sempre avuto".
"Nico Paz è disponibile, Emiliano Martinez..."
Scaloni ha poi fatto il punto sulla situazione dell'infermeria. Buone notizie per Molina, Nico Paz e Montiel, che sono tornati a disposizione, anche se il loro impiego verrà valutato con attenzione. "In linea di principio sono disponibili, ma decideremo il minutaggio. Fortunatamente abbiamo tante opzioni nel ruolo di terzino destro e questo mi permette di fare diverse valutazioni". Restano invece alcuni interrogativi su Julian Alvarez e Leandro Paredes: "Per Alvarez si tratta soprattutto di ritrovare la miglior condizione dopo un piccolo problema alla caviglia. Paredes tornerà ad allenarsi con il gruppo tra qualche giorno, viene da un lungo infortunio muscolare".
Aggiornamenti anche su Emiliano Martinez, portiere seguito dalla Juve: "Ci vorranno almeno quattro giorni prima che possa tornare a lavorare intensamente con la mano".