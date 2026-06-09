Ultima prova generale prima del Mondiale per l'Argentina nella notte italiana: la Selección affronterà l'Islanda in amichevole prima dell'esordio con l'Algeria del 17 giugno. In conferenza il Ct Scaloni ha fatto il punto sulle condizioni della squadra: "Leo giocherà, è recuperato. Molina, Nico Paz e Montiel sono disponibili, anche loro però valuteremo il minutaggio". Mentre sul Dibu Martinez: "Ci vorranno almeno quattro giorni prima che possa iniziare a lavorare intensamente con la mano"

L'Argentina scenderà in campo contro l'Islanda al Jordan-Hare Stadium di Auburn, in Alabama alle tre di notte ore italiane, nell'ultimo test prima dell'inizio del Mondiale. Un'occasione importante per Lionel Scaloni per verificare la condizione dei suoi e sciogliere gli ultimi dubbi. Il commissario tecnico argentino ha iniziato parlando di Lionel Messi: "Leo giocherà, anche se non so per quanto. Sinceramente devo ancora parlargli. Ovviamente non vogliamo correre rischi, però sicuramente avrà spazio. Per noi è un giocatore estremamente importante e vogliamo che continui a ricoprire il ruolo che ha sempre avuto".