Mondiali 2026, probabili formazioni: le ultime news su Germania-Curaçao e Olanda-Giappone
Altra giornata di Mondiali e altre quattro partite tra domenica e la notte tra domenica e lunedì. In campo due big come Germania (contro Curaçao) e Olanda (contro Giappone). Neuer dal 1' e Musiala verso una maglia da titolare. Negli oranje Malen guiderà l'attacco
- Germania-Curaçao (gruppo E) - ore 19
- Olanda-Giappon (gruppo F) - ore 22
- Costa d'Avorio-Ecuador (gruppo E) - ore 1
- Svezia-Tunisia (gruppo F) - ore 4
- GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F. Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann
- CURAÇAO (4-3-3): Room; Sambo, Obispo, Gaari, Floranus; Comenencia, J. Bacuna, L. Bacuna; Chong, Gorré, Antonisse. Ct. Advocaat
- OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo. Ct. Koeman
- GIAPPONE (3-4-2-1): Z. Suzuki; Watanabe, Itakura, H. Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; J. Ito, Kubo; Ueda. Ct. Moriyasu
- COSTA D'AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Doué, Kossounou, Diomande, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Amad Diallo, Wahi, Y. Diomandé. Ct. Faé
- ECUADOR (4-2-3-1): Galíndez; Preciado, Pacho, Hincapié, Estupiñán; M. Caicedo, Vite; Yeboah, Plata, Angulo; E. Valencia. Ct. Beccacece
- SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Svensson, Ayari, Bergvall, Nygren, Gudmundsson; Isak, Gyökeres. Ct. Potter
- TUNISIA (4-2-3-1): Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Khedira, Skhiri; Achouri, Hannibal Mejbri, Gharbi; Chaouat. Ct. Lamouchi