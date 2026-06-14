 Probabili formazioni Mondiali 2026: ultime news dai campi | Sky Sport
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Mondiali 2026, probabili formazioni: le ultime news su Germania-Curaçao e Olanda-Giappone

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Altra giornata di Mondiali e altre quattro partite tra domenica e la notte tra domenica e lunedì. In campo due big come Germania (contro Curaçao) e Olanda (contro Giappone). Neuer dal 1' e Musiala verso una maglia da titolare. Negli oranje Malen guiderà l'attacco

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