 Mondiali 2026, Belgio-Egitto 1-1: le pagelle | Sky Sport
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Mondiali 2026, Belgio-Egitto 1-1: le pagelle

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©Ansa

Belgio ed Egitto iniziano il loro Mondiale con un pari: 7 per De Bruyne, un palo e migliore dei suoi. Solo 5 per De Ketelaere. Bene, invece, Lukaku dal suo ingresso in campo. L'MVP però è il marcatore egiziano Ashour. Tutti i voti della partita a cura di Augusto De Bartolo

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE - BELGIO-EGITTO 1-1

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