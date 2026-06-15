Belgio ed Egitto iniziano il loro Mondiale con un pari: 7 per De Bruyne, un palo e migliore dei suoi. Solo 5 per De Ketelaere. Bene, invece, Lukaku dal suo ingresso in campo. L'MVP però è il marcatore egiziano Ashour. Tutti i voti della partita a cura di Augusto De Bartolo
- THIBAUT COURTOIS voto 6,5
- THOMAS MEUNIER voto 5,5
- NATHAN NGOY voto 6
- BRANDON MECHELE voto 5,5
- TIMOTHY CASTAGNE voto 5,5
- AMADOU ONANA voto 5,5
- YOURI TIELEMANS voto 6
- LEANDRO TROSSARD voto 6
- KEVIN DE BRUYNE voto 7
- JEREMY DOKU voto 6
- CHARLES DE KETELAERE voto 5
- 55' DE CUYPER voto 6
- 56' RASKIN voto 6,5
- 66' LUKAKU voto 6,5
- 86' FERNANDEZ-PARDO sv
- 86' VANAKEN sv
- Ct. RUDI GARCIA voto 6
- SHOBEIR voto 7
- HANY voto 5,5
- IBRAHIM voto 6,5
- FATHY voto 6,5
- ABDOUL-FETOUH voto 6
- ATTIA voto 6,5
- LASHEEN voto 6
- ZIKO voto 6,5
- SALAH voto 7
- ASHOUR voto 7,5 e MVP
- MARMOUSH voto 6,5
- 71' RABIA voto 6
- 76' ZIZO voto 6
- 76' ABDELKARAIM voto 6
- 88' HAFEZ sv
- 88' ADEL sv
- Ct. HASSAN voto 6,5