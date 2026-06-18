Vozinha-mania ai Mondiali: sportivi e vip con meno followers del portiere di Capo Verde
Dopo la gran prestazione contro la Spagna è scoppiata la Vozinha-mania. Il portiere di Capo Verde è passato in pochi giorni da appena 50 mila follower a ben 13,7 milioni su Instagram (e il conto continua a crescere). Un dato impressionante: per superare i numeri del portiere capoverdiano bisogna sommare i follower di Sinner e Alcaraz. E restando in tema portieri, Vozinha è meglio di Buffon! Ma non finisce qui: di seguito gli sportivi e i personaggi dello spettacolo che oggi vantano meno follower
- Una partita da protagonista a 40 anni nel sorprendente pareggio di Capo Verde contro la Spagna. Vozinha, portiere della nazionale capoverdiana, è diventato una delle star di questo Mondiale. Dopo aver fermato la squadra campione d'Europa, ha registrato un clamoroso boom sui social: prima della sfida con la Spagna contava appena 50 mila follower su Instagram, mentre al momento ha raggiunto quota 13,7 milioni. E molto probabilmente non è finita qui.
- Con i suoi follower, Vozinha supera di gran lunga anche la popolazione del suo Paese. Capo Verde conta infatti poco più di 600 mila abitanti: in pratica, il portiere della nazionale può vantare oltre 20 volte più follower degli abitanti dell'intero arcipelago.
- Per capire la portata del fenomeno basta fare un confronto con due delle più grandi stelle del tennis mondiale, Sinner e Alcaraz. Sommando i loro follower su Instagram si arriva a poco più di quelli di Vozinha.
- Jannik ha 5,5 milioni di followers mentre Alcaraz 8,6 milioni. Il totale è di 14,1 milioni: solo 600 mila in più rispetto al portiere di Capo Verde... al momento. Battuto anche un'icona come Roger Federer, che ha 400 mila followers in meno del capoverdiano.
- Detto così qualcuno potrebbe saltare dalla sedia. Eppure, almeno sui social, è la realtà. Il portiere italiano, considerato uno dei più grandi della storia del calcio, perde infatti questo particolare duello. Su Instagram può contare "solo" su 10,9 milioni di follower. E i prossimi a poter essere agganciati sono Dibu Martinez (14,5 mln) e Neuer (14,6 mln).
- Uscendo dalla porta, sono tanti i calciatori importanti a livello mondiale ad avere meno followers di Vozinha. Alcuni esempi? Lautaro Martinez, Leao (7,2), Olise, Saka (8,1), Bruno Fernandes (11,2), Nico Williams (5,4), Ferran Torres (7,5), Musiala (7,3)...
- Una popolarità, come detto, esplosa grazie alla prestazione contro la Spagna. Un'impennata che ha permesso a Vozinha di superare, per numero di follower, perfino la Fifa e il suo presidente Gianni Infantino messi insieme.
- Vozinha si è preso la sua popolarità negli Stati Uniti... e paradossalmente è diventato più "famoso" del quintetto base dei New York Knicks, freschi vincitori del titolo NBA.
- Tra di loro il più popolare è Karl-Anthony Towns, seguito da Jalen Brunson e Josh Hart (1,3 mln). OG Anunoby (800 mila) e Mikal Bridges (600 mila), invece, non arrivano al milione.
- I numeri di Vozinha sono al momento irragiungibili anche per altre star dell'NBA, come Victor Wembanyama, 22enne francese fenomeno dei San Antonio Spurs, e di cestisti più affermati come Luka Doncic e Ja Morant.
- Restando in tema di sport americani, Vozinha ha superato anche gli account ufficiali delle due squadre finaliste dell'ultimo Super Bowl, vinto dai Seattle Seahawks contro i New England Patriots. Il portiere di Capo Verde può infatti contare su un numero di follower superiore a quello delle due franchigie NFL.
- Patrick Mahomes si ferma a meno della metà dei follower di Vozinha. E pensare che stiamo parlando di una vera e propria stella della NFL: ha vinto 3 Super Bowl, è stato nominato 3 volte MVP del Super Bowl e 2 volte MVP della NFL.
- Non c'è partita con l'account dei Carolina Hurricanes, squadra di NHL (hockey sul ghiaccio) che ha da poco vinto la Stanley Cup 2026.
- Venendo ai motori, Vozinha può vantare più followers di tutti i piloti della F1 attuale eccezion fatta per Lewis Hamilton (43,1), Charles Leclerc (23,9) e Max Verstappen (18,7). Tutti gli altri, compresi il campione in carica Lando Norris e l'attuale leader del mondiale Kimi Antonelli, sono sotto.
- Veniamo alle due ruote: pensate che, sommando i follower degli ultimi quattro campioni del mondo della MotoGP, non si raggiungono quelli di Vozinha. Marc Marquez, Jorge Martin e Pecco Bagnaia si fermano infatti a quota 11,5 milioni complessivi.
- Su Instagram, sicuramente. L'uomo più veloce del mondo, campione olimpico dei 100 metri a Parigi 2024, si ferma a 1,6 milioni di follower. E non va meglio a Simone Biles: la ginnasta più titolata e considerata da molti la più grande di tutti i tempi ha meno follower di Vozinha.
- La celebre passeggiata delle stelle di Los Angeles. Chissà che, di questo passo, non ne riservino una anche a Vozinha. Scherzi a parte, sono tantissime le celebrità che su Instagram hanno meno follower del portiere. Ci sono addirittura attori che hanno vinto l'Oscar come Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Anthony Hopkins e il 'Gladiatore' Russell Crowe.
- Vozinha ha più follower anche di Bryan Cranston, celebre per il ruolo di Walter White (Heisenberg) nella serie TV Breaking Bad, e di Pedro Pascal, star di Narcos, The Last of Us e Il Gladiatore II.
- Anche in questo campo Vozinha supera diversi giganti della musica. Tra questi ci sono Mick Jagger, storico frontman dei Rolling Stones, Paul McCartney, leggenda dei Beatles, e David Guetta, uno dei DJ più famosi e influenti al mondo
- È riuscito a far ottenere a sua madre il visto per entrare negli Stati Uniti. Dopo la partita contro la Spagna, Vozinha aveva raccontato che la donna non era riuscita a ottenerlo in tempo e che per questo non aveva potuto assistere alla partita dagli spalti. Grazie all'intervento del leader dei Democratici alla Camera, Hakeem Jeffries, che si è confrontato con il Segretario di Stato Marco Rubio, la situazione è stata risolta e la madre del portiere sarà presente per sostenere il figlio nella sfida tra Capo Verde e Uruguay.