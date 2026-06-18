Dopo la gran prestazione contro la Spagna è scoppiata la Vozinha-mania. Il portiere di Capo Verde è passato in pochi giorni da appena 50 mila follower a ben 13,7 milioni su Instagram (e il conto continua a crescere). Un dato impressionante: per superare i numeri del portiere capoverdiano bisogna sommare i follower di Sinner e Alcaraz. E restando in tema portieri, Vozinha è meglio di Buffon! Ma non finisce qui: di seguito gli sportivi e i personaggi dello spettacolo che oggi vantano meno follower

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