Alle 2.30 italiane, a Philadelphia, la Seleçao di Ancelotti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto contro il Marocco. Ancora out Neymar, novità in attacco dove Cunha è preferito a Igor Jesus con Raphinha, Paquetá e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Endrick. Migné ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir (fuori Pierrot)
- Portiere: ALISSON
- Terzino destro: DANILO
- Difensore centrale: MARQUINHOS
- Difensore centrale: GABRIEL
- Terzino sinistro: DOUGLAS SANTOS
- Centrocampista centrale: CASEMIRO
- Centrocampista centrale: GUIMARAES
- Ala destra: RAPHINHA
- Trequartista: PAQUETÁ
- Ala sinistra: VINICIUS
- Attaccante: CUNHA
- Ancora privo di Neymar, Ancelotti pensa a due novità dopo l'1-1 inaugurale col Marocco. Il centravanti non è Igor Thiago ma Cunha, rifornito da Rapinha e Vinicius con Paquetá. Nuova panchina per Endrick.
- Ritocco anche in difesa, dove sulla destra c'è Danilo preferito a Ibanez
- Dopo la sconfitta di misura contro la Scozia, Migné medita di riproporre lo stesso undici iniziale con una novità: ecco Casimir (e non Pierrot) con Deedson e Providence alle spalle del centravanti Isidor