Johan Manzambi è la stella della Svizzera che brilla nella vittoria contro la Bosnia 4-1 ai Mondiali. L'attaccante del Friburgo, tenuto inizialmente in panchina dal Ct Yakin, ha saputo aspettare il proprio momento ed è subentrato col botto nella ripresa. Due gol da record per il protagonista assoluto della partita, anche MVP, che è diventato il più giovane subentrato a segnare una doppietta ai Mondiali a 20 anni e 247 giorni

SVIZZERA-BOSNIA, LA CRONACA