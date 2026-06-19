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Manzambi, doppietta da record con la Svizzera ai Mondiali: è il più giovane subentrato

Mondiali
©Ansa

Johan Manzambi è la stella della Svizzera che brilla nella vittoria contro la Bosnia 4-1 ai Mondiali. L'attaccante del Friburgo, tenuto inizialmente in panchina dal Ct Yakin, ha saputo aspettare il proprio momento ed è subentrato col botto nella ripresa. Due gol da record per il protagonista assoluto della partita, anche MVP, che è diventato il più giovane subentrato a segnare una doppietta ai Mondiali a 20 anni e 247 giorni

SVIZZERA-BOSNIA, LA CRONACA

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