Il Messico vola ai sedicesimi di finale. Decisiva la vittoria 1-0 contro la Corea del Sud, nella prima assoluta in un Mondiale a Guadalajara, grazie al gol del 'pescatore' Romo e alle parate del 'luchador' Rangel. Entrambi giocatori proprio del Guadalajara, il primo da piccolo aiutava i genitori a lavoro (vendeva le ostriche) mentre il portiere ha una storia legata proprio alla città dove si è giocata la partita. Nel VIDEO il racconto del nostro inviato FIlippo Benincampi

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