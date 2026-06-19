Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Il Messico "Magico" del pescatore Romo e del luchador Rangel vola ai sedicesimi

da guadalajara

Il Messico vola ai sedicesimi di finale. Decisiva la vittoria 1-0 contro la Corea del Sud, nella prima assoluta in un Mondiale a Guadalajara, grazie al gol del 'pescatore' Romo e alle parate del 'luchador' Rangel. Entrambi giocatori proprio del Guadalajara, il primo da piccolo aiutava i genitori a lavoro (vendeva le ostriche) mentre il portiere ha una storia legata proprio alla città dove si è giocata la partita. Nel VIDEO il racconto del nostro inviato FIlippo Benincampi

MONDIALE, LE NEWS DI OGGI LIVE

rangel messico

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Infortunio shock per Koné rovina la festa Canada

Mondiali

Gravissimo infortunio per il centrocampista del Sassuolo. Dopo essere stato colpito da dietro da...

Arrivato il visto di Wahi: può andare in Canada

mondiali

È arrivato il via libera per l'ingresso di Wahi in Canada, dopo che nel pomeriggio gli era stato...

I gol di Haaland causano 'scosse' in Norvegia

Mondiali

Esultare così tanto per un gol da far tremare la terra? Sì, è possibile. È quello che è...

4 tifosi scozzesi vincono 10mila dollari a Boston

Mondiali

Premio di oltre 10mila dollari per quattro tifosi della Scozia, grazie a una lotteria durante una...

Diomande, la lettera alla sorella morta a 15 anni

MONDIALI

Yan Diomande ha dedicato una lettera alla sorella Roxane, morta a 15 anni e prima persona a...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE