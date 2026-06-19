Nono giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, venerdì 19 giugno e la notte tra venerdì e sabato. Si parte stasera alle 21 con Usa-Australia, a mezzanotte Scozia-Marocco, poi nella notte torna in campo il Brasile contro Haiti. Alle 5 del mattino italiane tocca alla Turchia contro il Paraguay. Qui il calendario e il programma

Ieri è iniziato il giro delle seconde partite dei gironi, ai Mondiali 2026, con i match del gruppo A e gruppo B. Oggi altre quattro gare, che porteranno a due le partite giocate dalle squadre del girone C e del girone D. Vediamo nel dettaglio chi tornerà in campo e a che ora.