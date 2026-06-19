Mondiali 2026, calendario e partite di oggiday 9
Nono giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, venerdì 19 giugno e la notte tra venerdì e sabato. Si parte stasera alle 21 con Usa-Australia, a mezzanotte Scozia-Marocco, poi nella notte torna in campo il Brasile contro Haiti. Alle 5 del mattino italiane tocca alla Turchia contro il Paraguay. Qui il calendario e il programma
Ieri è iniziato il giro delle seconde partite dei gironi, ai Mondiali 2026, con i match del gruppo A e gruppo B. Oggi altre quattro gare, che porteranno a due le partite giocate dalle squadre del girone C e del girone D. Vediamo nel dettaglio chi tornerà in campo e a che ora.
Un match alle 21, tre nella notte
La prima a tornare in campo sarà una delle tre nazionali di casa, gli Stati Uniti, che stasera alle 21 a Seattle se la vedranno contro l’Australia. A mezzanotte, poi, sarà il turno di Scozia-Marocco, a Boston. Alle 2.30 tocca di nuovo al Brasile del Ct Ancelotti: la Seleçao giocherà a Filadelfia contro Haiti. Quindi, a chiudere, alle 5 del mattino italiane, a San Francisco, la Turchia di Montella cerca il riscatto contro il Paraguay.
Mondiali, le partite in programma oggi
- GRUPPO D: STATI UNITI-AUSTRALIA, venerdì 19 giugno ore 21:00
- GRUPPO C: SCOZIA-MAROCCO, sabato 20 giugno ore 00:00 (data e orario italiano)
- GRUPPO C: BRASILE-HAITI, sabato 20 giugno ore 02:30 (data e orario italiano)
- GRUPPO D: TURCHIA-PARAGUAY, sabato 20 giugno ore 05:00 (data e orario italiano)