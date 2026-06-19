 Mondiali, Boston è a secco, i tifosi scozzesi hanno bevuto tutta la birra in città | Sky Sport
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Boston è a secco, i tifosi scozzesi hanno bevuto tutta la birra in città!

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La Boston Beer Co. ha confermato che la Tartan Army ha consumato una quantità di birra quattro volte superiore a quella del periodo di vacanza del 4 luglio. Le vendite sono triplicate rispetto al giorno di San Patrizio e chi di mestiere si occupa di birra giura di "non aver mai visto nulla di simile". C'è una tifoseria che sta dominando il Mondiale: uno di loro ha camminato da Los Angeles a Boston per beneficenza, altri quattro hanno vinto 10mila dollari a una partita dei Red Sox

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