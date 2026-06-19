Boston è a secco, i tifosi scozzesi hanno bevuto tutta la birra in città!
La Boston Beer Co. ha confermato che la Tartan Army ha consumato una quantità di birra quattro volte superiore a quella del periodo di vacanza del 4 luglio. Le vendite sono triplicate rispetto al giorno di San Patrizio e chi di mestiere si occupa di birra giura di "non aver mai visto nulla di simile". C'è una tifoseria che sta dominando il Mondiale: uno di loro ha camminato da Los Angeles a Boston per beneficenza, altri quattro hanno vinto 10mila dollari a una partita dei Red Sox
- "Non abbiamo mai visto nulla di simile". E a dirlo non è un cittadino qualsiasi della meravigliosa Boston, ma tale Billy DeCain del Sam Adams Boston Taproom, una birreria — per capirci — di 15mila piedi quadrati (circa 1400 metri quadri), su tre piani, incluso un terrazzo panoramico: "È finita praticamente qualsiasi cosa". Sì, Boston è all'asciutto più che ai tempi del proibizionismo.
- E se quell'epoca storica pullulava di contrabbando, qui non c'è niente di illegale, solo tanta sete dei ventimila scozzesi (secondo l'Independent) che hanno popolato una delle città simbolo degli Usa. Le prime due partite (Haiti, vinta) e la prossima col Marocco (nella notte italiana tra venerdì e sabato) erano di casa a Foxborough, a due passi da Boston. Simpaticamente invasa da kilt, cornamuse e clienti assetati: "Sono fantastici, bevono, fanno festa, si stanno divertendo un mondo" — dicono da Boston alla NBC.
- E non solo: la Boston Beer Co. — azienda statunitense di produzione di birra — ha dichiarato in un comunicato stampa che, da giovedì a domenica, la Tartan Army ha consumato una quantità di birra quattro volte superiore a quella che l'azienda solitamente tiene in magazzino durante un periodo festivo di quattro giorni, come quello per il 4 luglio, festa nazionale Usa per l'Indipendenza.
- E così nella testa dei produttori, distributori e baristi di Boston fanno eco le preoccupazioni sulle scorte di birra del Barney Gumble dei Simpson. Non a caso, la Boston Beer Co. ha aggiunto che è stata programmata una consegna di emergenza per garantire scorte sufficienti.
- Noelle Somers — direttore operativo dell'Hennessy's Bar — ha dichiarato al Boston Globe che le vendite "sono triplicate rispetto al giorno di San Patrizio". Chiosando: "Siamo qui da oltre trent'anni e non abbiamo mai visto niente di simile".
- La Tartan army sta dominando la scena del Mondiale e si candida al premio di miglior tifoseria, e non solo per la loro sete. Craig Ferguson — in foto — è salito recentemente alla ribalta per la sua camminata in kilt attraverso l'America (da Los Angeles a Boston!) per una raccolta fondi a favore della Scottish Action for Mental Health (SAMH), l'associazione nazionale per la salute mentale.
- Ad attenderlo al Boston Common — il polmone verde della città — c'erano una marea di tifosi scozzesi, dopo quasi cinquemila chilometri percorsi da febbraio a giugno. Ferguson, che già aveva dato vita a una cammina a scopo benefico durante gli Europei del 2024, ha ricevuto una donazione di 400mila sterline dal governo scozzese proprio nell'ultimo giorno della sua camminata di quattro mesi.
- Sempre loro, sempre a Boston, questa volta durante una partita di baseball dei Red Sox, tra i simboli sportivi della città. I quattro scozzesi — due coppie padre/figlio — hanno acquistato i numeri della lotteria vincenti domenica allo stadio gremito di membri della Tartan Army. "Abbiamo controllato al nono inning e abbiamo ricontrollato più volte", ha detto uno dei figli, Paul Innes, alla BBC. Ma, alla fine, era tutto vero: premio di 10.677 dollari.