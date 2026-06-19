Alle 21 italiane, a Seattle, i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Sia Pochettino che Popovic dovrebbero confermare le formazioni vincenti della prima giornata. Dubbi sulle condizioni di Pulisic, ma l'attaccante del Milan dovrebbe essere titolare. Nell'Australia parte dal 1' il difensore del Parma Circati
- Portiere: MATT FREESE
- Terzino destro: ALEX FREEMAN
- Difensore centrale: CHRIS RICHARDS
- Difensore centrale: TIM REAM
- Terzino sinistro: ANTONEE ROBINSON
- Mediano: TYLER ADAMS
- Mediano: MALIK TILLMAN
- Esterno destro: SERGINO DEST
- Trequartista: WESTON MCKENNIE
- Esterno sinistro: CHRISTIAN PULISIC
- Attaccante: FOLARIN BALOGUN
- Pochettino dovrebbe schierare la stessa formazione della vittoria contro il Paraguay
- Rimangono alcune perplessità sulle condizioni di Pulisic, ma l'attaccante del Milan dovrebbe partire titolare
- Anche Popovic va verso lo stesso undici che ha battuto a sorpresa la Turchia
- In difesa, titolare il giocatore del Parma Circati