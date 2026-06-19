Obbligatorio vincere dopo la sconfitta all'esordio per la Nazionale di Montella, che scende in campo alle 5 italiane a Santa Clara. Possibile la conferma dell'attacco con Akturkoglu rifornito da Guler, Kokcu e Yilmaz ma attenzione alle chance dall'inizio per lo juventino Yildiz. Ancora titolari gli altri 'italiani' Calhanoglu e Celik. Stop al debutto anche per l'Albirroja, dove il centravanti resta Sanabria
- Portiere: CAKIR
- Terzino destro: CELIK
- Difensore centrale: DEMIRAL
- Difensore centrale: BARDAKCI
- Terzino sinistro: KADIOGLU
- Centrocampista centrale: CALHANOGLU
- Centrocampista centrale: YUKSEK
- Ala destra: GULER
- Trequartista: KOKCU
- Ala sinistra: YILMAZ
- Attaccante: AKTURKOGLU
- Si riparte dopo la sconfitta all'esordio con l'Australia, match a Santa Clara dove Montella potrebbe riproporre lo stesso undici iniziale.
- Alle spalle di Akturkoglu si candidano ancora Guler, Kokcu e Yilmaz ma attenzione alle possibili chance da titolari per Yildiz e Akgun.
- Intoccabile l'interista Calhanoglu, lui come il giallorosso Celik a destra
- Pesante il 4-1 incassato al debutto contro gli Stati Uniti, ma Alfaro pensa a una squadra in linea con quella battuta in California.
- Il centravanti è ancora 'l'italiano' Sanabria rifornito da Gomez, Enciso e Almiron. Panchina iniziale per Mauricio a segno nel primo match.
- Possibile novità a sinistra in difesa, dove Maidana prende il posto di Alonso