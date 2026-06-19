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Turchia-Paraguay, le probabili formazioni ai Mondiali 2026

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Obbligatorio vincere dopo la sconfitta all'esordio per la Nazionale di Montella, che scende in campo alle 5 italiane a Santa Clara. Possibile la conferma dell'attacco con Akturkoglu rifornito da Guler, Kokcu e Yilmaz ma attenzione alle chance dall'inizio per lo juventino Yildiz. Ancora titolari gli altri 'italiani' Calhanoglu e Celik. Stop al debutto anche per l'Albirroja, dove il centravanti resta Sanabria

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