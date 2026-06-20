 Germania Costa d'Avorio, le probabili formazioni ai Mondiali 2026 | Sky Sport
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Mondiali 2026, Germania-Costa d'Avorio: le probabili formazioni

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Nagelsmann va verso la conferma della formazione che ha asfaltato Curaçao all'esordio Mondiale. Nella Costa d'Avorio potrebbe giocare dal 1' l'interista Bonny, dopo il caos visto (negato e poi concesso) a Wahi, titolare nella prima partita

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