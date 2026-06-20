Nagelsmann va verso la conferma della formazione che ha asfaltato Curaçao all'esordio Mondiale. Nella Costa d'Avorio potrebbe giocare dal 1' l'interista Bonny, dopo il caos visto (negato e poi concesso) a Wahi, titolare nella prima partita
- Portiere: MANUEL NEUER
- Terzino destro: JOSHUA KIMMICH
- Difensore centrale: JONATHAN TAH
- Difensore centrale: NICO SCHLOTTERBECK
- Terzino sinistro: NATHANIEL BROWN
- Centrocampista centrale: FELIX NMECHA
- Centrocampista centrale: ALEKSANDAR PAVLOVIC
- Ala destra: LEORY SANÉ
- Trequartista: JAMAL MUSIALA
- Ala sinistra: FLORIAN WIRTZ
- Attaccante centrale: KAI HAVERTZ
- Nagelsmann verso la conferma degli XI che hanno asfaltato Curaçao all'esordio
- Nathaniel Brown partirà titolare sulla fascia sinistra
- In porta ci sarà sempre Manuel Neuer
- Jamal Musiala ha ritrovato la migliore condizione e parte dal 1'
- COSTA D'AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Doué, Singo, Agbadou, Konan; Diomandé, Kessié, S. Fofana, Amad Diallo; Pepé, Bonny. Ct. Faé
- Nella Costa d'Avorio potrebbe giocare dal 1' l'interista Bonny, dopo il caos visto (negato e poi concesso) a Wahi, titolare nella prima partita