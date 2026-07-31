 Juventus Nizza 2-0, le pagelle dell'amichevole: Douglas Luiz MVP | Sky Sport
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Juventus-Nizza 2-0, le pagelle dell'amichevole dei bianconeri: Douglas Luiz MVP

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Seconda vittoria per la Juventus nelle amichevoli di questo precampionato. Dopo l'1-0 contro lo Standard Liegi, i bianconeri superano 2-0 il Nizza grazie ai gol di Douglas Luiz, MVP del match, e Oboavwoduo. Non mancano però alcune insufficienze, tra cui quella del nuovo acquisto Celik. Di seguito le pagelle con i voti di Francesco Cosatti

JUVE-NIZZA 1-0: CRONACA E TABELLINO

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