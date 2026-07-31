Juventus-Nizza 2-0, le pagelle dell'amichevole dei bianconeri: Douglas Luiz MVP
Seconda vittoria per la Juventus nelle amichevoli di questo precampionato. Dopo l'1-0 contro lo Standard Liegi, i bianconeri superano 2-0 il Nizza grazie ai gol di Douglas Luiz, MVP del match, e Oboavwoduo. Non mancano però alcune insufficienze, tra cui quella del nuovo acquisto Celik. Di seguito le pagelle con i voti di Francesco Cosatti
- CELIK: voto 5,5
- GATTI: voto 6,5
- KELLY: voto 6,5
- KALULU: voto 6
- DOUGLAS LUIZ: voto 7 (MVP)
- LOCATELLI: voto 6,5
- ZHEGROVA: voto 5,5
- MIRETTI: voto 6,5
- CAMBIASO: voto 5,5
- MILIK: voto 5,5
- SPALLETTI: voto 6,5
- Dal 46' KOOPMEINERS: voto 5,5
- Dal 46' DURMISI: voto 6
- Dal 46' JOAO MARIO: voto 5,5
- Dal 62' ADZIC: voto 6
- Dal 62' ARTHUR: voto 5,5
- Dal 62' PINSOGLIO: voto 6
- Dal 71' OBOAVWODUO: voto 7
- Dal 83' LICINA: voto SV
- Dal 83' GIL PUCHE: voto SV