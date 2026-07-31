Franco Baresi, le reazioni alla morte della leggenda del calcio italiano
Il mondo del calcio piange Franco Baresi, leggenda italiana scomparsa all'età di 66 anni. Dai messaggi dei suoi ex compagni di squadra (e di chi ci ha giocato contro) fino al saluto delle squadre di Serie A ed estere. Qui tutte le reazioni
- "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi. Franco ci ha lasciati. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".
- "Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre".
- "Hai raggiunto il tuo Presidente. 6 per sempre".
- E poi, un altro post in cui ha scritto: "Momenti felici e indimenticabili che rimaranno per sempre nella storia del calcio italiano e nel mio cuore. Come quando eravamo a Tokyo il 17 dicembre 1989 in occasione della finale di Coppa Intercontinentale in cui conquistammo la vittoria. Momenti felici che porterò sempre con me. 6 per sempre! 6 per sempre!".
- "Grazie per tutto quello che ci hai donato. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, riposa in pace".
- "Ciao grande capitano e grande uomo. Rip".
- "Sono senza parole. Troppo presto ci ha lasciati Franco Baresi, leggenda del calcio, grande uomo e Capitano indimenticabile. Non serve raccontare il tuo impatto: la tua storia parla da sola. Sei stato e resterai un simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe. La tua eredità continuerà a vivere, ispirando generazioni ben oltre il campo da calcio. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero. Riposa in pace, Capitano".
- "Qui avevi 22 anni, ed era la tua prima stagione da capitano del Milan. L’hai sempre indossata non come un impegno quella fascia, ma con onore e rispetto, era una tua appendice naturale. Non amavi molto le parole, la tua vita erano i fatti, il campo, dove sei stato un imperatore".
- "Un milanista. Una leggenda. Una persona meravigliosa. Un esempio. Il bello del calcio. Addio caro, eterno, Franco Baresi".
- "Rip Franco Baresi, per sempre mio capitano".
- "A Parma, tanti anni fa, ho avuto la fortuna di giocare contro di te. Io avevo il 16 e quella partita non sono nemmeno entrato. A fine partita ti ho chiesto la maglia. Tu mi hai guardato e mi hai detto: “Ma tu non me la dai la tua?”. Una frase semplice, ma che mi è rimasta dentro per tutta la carriera. Da quel giorno, ogni volta che un giocatore mi ha chiesto la maglia, io gli ho chiesto la sua, proprio come hai fatto tu con me. Che il tuo spirito ed il tuo carisma possano instillarsi nel cuore di tutti noi e nei capitani di domani".
- "Caro Franco, grazie per essere stato un esempio per la mia generazione. Noi giovani difensori imitavamo tutti te, alzavamo il braccio anche se il nostro avversario non era in fuorigioco, ma almeno per un istante ci sentivamo Baresi anche noi. Sei stato una meravigliosa persona, una bandiera, un capitano. Ti vedevo in Nazionale, e sognavo un giorno di vestire anch’io quella magnifica maglia azzurra. 6 stato libero, di ruolo e nella vita. Fai buon viaggio, sempre a testa alta CAPITANO".
- "Oggi il calcio si è svegliato più triste per la morte di Franco Baresi. Quando giocavo nel PSV, affrontai il Milan due volte e già allora capii quanto fosse dannatamente difficile superare Baresi. Poi ci siamo ritrovati nella finale del Mondiale del 1994, una delle partite più importanti delle nostre vite. E' stato il giocatore più difficile che abbia mai affrontato nella mia carriera. Nel 1997 ho avuto l'onore di partecipare alla sua partita d'addio. Era di un altro livello! Uno dei più grandi difensori della storia"
- "Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao Capitano"
- "Rimarrai per sempre il mio capitano. RIP"
- "Per il mondo eri il Capitano, una leggenda del calcio. Per me eri Franco. L'amico con cui ho condiviso anni indimenticabili, emozioni che solo chi ha vissuto uno spogliatoio può comprendere, momenti che il tempo non cancellerà mai. Oggi il dolore è grande, ma ancora più grande è la gratitudine per averti avuto accanto lungo un tratto del mio percorso. Resteranno i ricordi, le risate, gli abbracci, i silenzi, il rispetto reciproco e tutto ciò che non può essere raccontato in una fotografia"
- "Quando i tifosi vengono a mangiare nel mio locale, la domanda più frequente è: “chi è il giocatore più forte con cui hai giocato con o contro?”… e la mia risposta è sempre la stessa: Franco Baresi.. perché niente e nessuno è mai stato sopra di te.. hai guidato un reparto con poche parole, ma tanta classe e carisma.. sei nell’esiguo numero di persone in cui il ruolo sostituisce il nome senza bisogno di pronunciarlo: l’Avvocato, il Presidente, IL CAPITANO..il mio, il nostro capitano.. N. 6 PER SEMPRE.. CIAO MIO CAPITANO".
- "Grazie per quello che ci hai insegnato, sul campo e fuori dal campo, con la tua leggendaria carriera. Una bandiera è per sempre".
- "I tuoi silenzi gridavano più delle tue parole. Ciao capitano".
- "Sei stato un Campione immenso, un avversario straordinario in tanti derby , un compagno di Nazionale ….Abbiamo vissuto sfide che hanno scritto la storia del calcio italiano.. oggi mi resta il ricordo di un grande rivale, di un grande amico e di una persona perbene… Ciao Franco. Riposa in pace".
- "Riposa in pace capitano".
- "La tua eredità vivrà per sempre. Grazie capitano".
- "Per sempre un monumento del Milan e del calcio italiano. Riposa in pace signor Baresi".
- "Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra: Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco. Riposa in pace".
- "Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre! Buon viaggio, Franco".
- "Un capitano senza tempo. Una storia senza tempo. Franco Baresi è stato, è, sarà infinito".
- "È sempre un giorno triste per il calcio quando viene a mancare uno dei più grandi di sempre, ed è esattamente ciò che è stato Franco Baresi. L'ho sempre considerato il miglior difensore centrale che abbia mai visto e l'esempio perfetto di giocatore fedele a un unico club".
- "Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano. Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano si stringono attorno alla famiglia Baresi, al fratello Beppe e all'AC Milan in questo momento di dolore".
- "Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato e stimato da tutti gli appassionati di calcio. Il suo ricordo vivrà per sempre. Juventus Football Club si stringe attorno alla famiglia Baresi e al Milan in questo momento di profondo dolore".
- "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell'intero panorama calcistico italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro".
- "L'AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, che con la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Il Club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari".
- "La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo della Nazionale Italiana e del Milan".
- "Il Club si unisce al dolore della famiglia, del mondo del calcio e del Milan per la scomparsa di Franco Baresi, colonna portante e leggenda del calcio mondiale. Riposa in pace, Franco".
- "L’U.S. Lecce si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticabile icona dello sport italiano. Alla sua famiglia arrivino le più sincere condoglianze da parte di tutto il Club giallorosso".
- "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi per la tristissima notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Baresi per la scomparsa di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e mondiale, colonna della nostra Nazionale, indomito capitano e bandiera del Milan, magistrale esempio di classe e senso di appartenenza. Con Franco Baresi ci lascia un gigante del nostro sport, un campione che ha sempre saputo essere un grande signore".
- "Atalanta BC si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato campione che ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano. Il Club partecipa al dolore dei familiari e dei suoi cari rivolgendo le più sentite condoglianze".
- "Il Cagliari Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi. Un campione che ha scritto la storia del calcio con personalità e classe. Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato le più sincere condoglianze".
- "Como 1907 desidera esprimere le più sentite condoglianze per la scomparsa di Franco Baresi, una leggenda dell'AC Milan, della nazionale italiana e un'icona del calcio. Grazie al suo talento, classe e valori, in campo e fuori, ha contribuito a plasmare la storia del gioco e ha lasciato un'eredità indimenticabile. L'intero club porge le più profonde condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, nonché all'intera famiglia dell'AC Milan".
- "Udinese piange la scomparsa di Franco Baresi. Campione assoluto, ha vinto tutto nella sua carriera ed è stato uno dei più grandi difensori di tutto il panorama europeo. Uomo dai grandi valori e dall’enorme spessore umano lascia un vuoto che non sarà mai colmato. Ciao Franco".
- "La Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero giungano le più sincere condoglianze. Il suo ricordo resterà indelebile nella storia di questo sport".
- "Parma Calcio esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano e simbolo indiscusso del Milan, al quale ha legato indissolubilmente la propria vita e la propria straordinaria carriera. Il Presidente Krause , il CEO Federico Cherubini e tutta la famiglia gialloblu si stringono con affetto al dolore della famiglia Baresi, del Milan e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e ammirarlo, porgendo le più sentite condoglianze in questo momento di immenso dolore".
- "AC Monza si unisce al cordoglio della famiglia e di tutti i suoi cari per la scomparsa di Franco Baresi, icona del calcio italiano e mondiale. Ci lascia uno dei più forti difensori in assoluto, riconosciuto e rispettato da tutti come un esempio. Franco, per sempre con noi".
- "Il Sassuolo Calcio si unisce al dolore di tutti gli sportivi italiani per la scomparsa di Franco Baresi, un uomo, un capitano, una leggenda del nostro calcio".
- "Il Bologna FC 1909 si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticabile Bandiera del Milan e della Nazionale. Alla famiglia e all’AC Milan vanno le nostre più sentite condoglianze".
- "Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento".
- "L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, ex difensore e capitano del Milan e della Nazionale italiana. Alla sua famiglia, al Milan e ai tifosi rossoneri vanno le più sentite condoglianze da parte del club blucerchiato".
- "Hellas Verona FC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano e mondiale. Con il suo talento, la sua leadership e i valori che ha incarnato dentro e fuori dal campo, lascia un'eredità destinata a rimanere nella storia dello sport. Il Club si stringe con affetto alla sua famiglia e a tutto l’AC Milan".
- "Il Presidente Dario Mirri, il City Football Group e tutta la famiglia rosanero esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, campione e simbolo del calcio italiano".
- "Da parte della Liga sulla morte di Franco Baresi: porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici. Riposi in pace".
- "L'FC Barcelona desidera esprimere le più sentite condoglianze per la scomparsa di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e capitano per sempre dell'AC Milan. La sua leadership, eleganza e eredità nel mondo del calcio rimarranno sempre nella memoria dei tifosi. Riposa in pace, Franco".
- "Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione si rammaricano profondamente per la scomparsa di Franco Baresi, una delle più grandi leggende del calcio italiano e del calcio mondiale. Il Real Madrid desidera esprimere le proprie condoglianze e il proprio affetto alla famiglia e ai cari. Con la nazionale italiana ha disputato tre Mondiali, laureandosi campione del mondo in Spagna nel 1982, nell'indimenticabile finale allo stadio Santiago Bernabéu. Riposi in pace".
- "Quando si pensa ad un difensore, si pensa a lui. Bandiera del Milan e della Nazionale. Campione silenzioso, mai sopra le righe, eroe di una generazione. Addio Franco Baresi".
- "Caro Franco, in campo hai “domato” con il talento ogni avversario, nella vita hai lottato con lo stesso spirito fino all’ultimo secondo di una partita ben più complessa. Oggi esci dal “campo” ancora una volta a testa alta e ci lasci con le lacrime, come successe a te nella finale del mondiale americano del 1994. Sei stato un atleta e un uomo esemplare, un simbolo di lealtà, passione e dedizione sportiva, mai sopra le righe, mai una parola fuori posto, con la tua classe, umiltà e riservatezza che ti hanno sempre contraddistinto".
- "A nome di tutta la città di Milano esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi. Non solo una bandiera del Milan, ma un simbolo di dedizione e lealtà che ha reso grande questa città e l’Italia nel mondo. Milano lo ricorderà".