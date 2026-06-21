 Germania Costa d'Avorio 2-1, le pagelle della partita dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Germania-Costa d'Avorio 2-1, le pagelle della partita del Mondiale 2026

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©Getty

A Toronto, dopo il gol iniziale dell'ex milanista Kessie, la Germania rimonta la Costa d'Avorio con una doppietta di Undav, entrato al 60'. L'attaccante dello Stoccarda è il migliore in campo. Tra i tedeschi Nmecha gioca una gara di grande sostanza, Musiala sempre pericoloso ma poco concreto. Kimmich soffre Diomandé. Kessie il migliore degli ivoriani ma occhio anche al giovane Oulai. Tutti i voti: le pagelle di Germania-Costa d'Avorio

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