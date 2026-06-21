Germania-Costa d'Avorio 2-1, le pagelle della partita del Mondiale 2026
A Toronto, dopo il gol iniziale dell'ex milanista Kessie, la Germania rimonta la Costa d'Avorio con una doppietta di Undav, entrato al 60'. L'attaccante dello Stoccarda è il migliore in campo. Tra i tedeschi Nmecha gioca una gara di grande sostanza, Musiala sempre pericoloso ma poco concreto. Kimmich soffre Diomandé. Kessie il migliore degli ivoriani ma occhio anche al giovane Oulai. Tutti i voti: le pagelle di Germania-Costa d'Avorio
- MANUEL NEUER voto 6
- JOSHUA KIMMICH voto 6
- JONATHAN TAH voto 6
- NICO SCHLOTTERBECK voto 5,5
- NATHANIEL BROWN voto 6,5
- FELIX NMECHA voto 7
- ALEKSANDAR PAVLOVIC voto 6
- LEORY SANÉ voto 5,5
- JAMAL MUSIALA voto 6
- FLORIAN WIRTZ voto 6,5
- KAI HAVERTZ voto 6,5
- dal 45' RUDIGER voto 6
- dal 60' LEWELING voto 6
- dal 60' UNDAV voto 8 MVP
- dal 60' AMIRI voto 6,5
- dall'85' GORETZKA voto sv
- FOFANA voto 7
- SINGO voto 7
- KOSSOUNOU voto 6
- AGBADOU voto 5,5
- KONAN voto 6
- KESSIE voto 7,5
- DIALLO voto 6,5
- SANGARE' voto 6
- OULAI voto 7
- BONNY voto 6,5
- DIOMANDE voto 6,5
- Dal 75' GUESSAND voto 6
- Dal 75' SEKO FOFANA voto 6
- Dal 75' ADINGRA voto 5
- Dall'82' DOUE' voto sv
- Dall'85' PEPE' voto sv