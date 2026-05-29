Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Curaçao e Costa d'Avorio, nonché la prima partita della Costa d'Avorio ai Mondiali contro una nazionale della Concacaf
Curaçao-Costa d'Avorio, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei Mondiali 2026
Si chiude alle 22 a Philadelphia il gruppo E, dove Faé insegue la prima qualificazione nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali con Bonny in coppia con Pépé oltre a Diallo e Diomande. Out Singo: gioca Doué a destra. Dopo il pareggio imposto all'Ecuador, Advocaat insegue la storia con Locadia centravanti insieme ai fratelli Bacuna
FORMAZIONI UFFICIALI
CURAÇAO (5-4-1): Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia. CT Advocaat
COSTA D'AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi; Diallo, Kessié, Sangaré, Y. Diomande; Pépé, Bonny. CT Faé
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La formazione di Curaçao
Solo conferme per Advocaat dopo lo 0-0 imposto all'Ecuador. Il centravanti è Locadia, unica punta nel 5-4-1 di partenza dove a centrocampo trovano posto i fratelli Juninho e Leandro Bacuna. Foltissima la difesa a cinque davanti a Room, portiere ed eroe del primo storico punto di Curaçao al Mondiale
La formazione della Costa d'Avorio
Ancora titolare l'interista Bonny, stavolta affiancato da Pepé in attacco. Sulla carta è un 4-4-2 molto offensivo quello di Faé considerando la presenza di due ali come Diallo e Yan Diomande sugli esterni. Qualche novità in difesa: out Singo sostituito da Doué, dentro anche Ousmane Diomande al posto di Agbadou
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Storico Curaçao: primo punto ai Mondiali
Nonostante il 75% di possesso palla e 26 tiri totali, l'Ecuador impatta 0-0 contro la squadra di Advocaat. Strepitoso il portiere Eloy Room con 15 parate totali
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Dall'introduzione del ranking Fifa nel 1992, Curaçao potrebbe diventare la squadra con il ranking più basso di sempre a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale (83^ posizione all'inizio dell'edizione 2026)
La Costa d'Avorio punta a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta di un Mondiale per la prima volta. Avendo già vinto la prima giornata di questo torneo (1-0 contro l'Ecuador), la nazionale ivoriana potrebbe inoltre ottenere due vittorie in una singola edizione per la prima volta
Curaçao ha subito 27 tiri nello specchio nelle prime due partite di questo Mondiale, più di tutte le altre squadre del Gruppo E messe insieme (19 - Costa d'Avorio 8, Ecuador 7, Germania 4). Pur avendo subito 15 tiri nello specchio nell'ultima gara contro l'Ecuador, la nazionale caraibica ha mantenuto la porta inviolata
La Costa d'Avorio ha segnato nel 91% delle partite disputate ai Mondiali (10 su 11), la percentuale più alta di qualsiasi altra squadra nella storia del torneo (minimo 3 partite giocate). Il Portogallo nel 2010 è l'unico avversario ad aver mantenuto la porta inviolata contro gli ivoriani in un Mondiale (pareggio 0-0)
La Costa d'Avorio ha completato 20 dribbling contro la Germania nell'ultimo turno, il suo massimo storico in una partita dei Mondiali. Tre diversi giocatori ne hanno completati almeno quattro (Yan Diomande, Wilfried Singo e Christ Inao Oulai), il dato più alto per una nazionale africana in una gara mondiale dal 1994, quando la Nigeria ne registrò altrettanti contro l'Italia (Jay Jay Okocha, Finidi George ed Emmanuel Amunike)
Nella seconda giornata contro l'Ecuador, Eloy Room è diventato il primo portiere dal 1966 a effettuare 15 parate nei tempi regolamentari di una partita dei Mondiali. Basandosi sugli expected goals dei tiri nello specchio subiti, Room ha evitato due gol nel pareggio finale per 0-0 (2.27 xG nello specchio)
Christ Inao Oulai ha vinto il 71% dei suoi duelli contro la Germania nella seconda giornata (10 su 14); si tratta della seconda miglior percentuale di duelli vinti da un centrocampista della Costa d'Avorio in una partita dei Mondiali (minimo 10 duelli), dietro solo a Didier Zokora contro l'Argentina nel 2006 (82% - 9 su 11)
Tahith Chong ha completato il maggior numero di dribbling tra tutti i giocatori del Gruppo E in questo Mondiale, uno in più di Yan Diomande della Costa d'Avorio (8). Il suo totale è più del doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore di Curaçao nel torneo in corso (Juninho Bacuna segue con 4)
Yan Diomande ha completato otto dribbling nelle sue prime due partite ai Mondiali (quattro contro l'Ecuador e quattro contro la Germania). Si tratta del massimo a pari merito dal 1966 per un giocatore africano nelle sue prime due presenze ai Mondiali, insieme al nigeriano Sunday Oliseh nel 1994 (anche lui 8)