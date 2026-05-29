Curaçao-Costa d'Avorio, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei Mondiali 2026

Curaçao ha subito 27 tiri nello specchio nelle prime due partite di questo Mondiale, più di tutte le altre squadre del Gruppo E messe insieme (19 - Costa d'Avorio 8, Ecuador 7, Germania 4). Pur avendo subito 15 tiri nello specchio nell'ultima gara contro l'Ecuador, la nazionale caraibica ha mantenuto la porta inviolata