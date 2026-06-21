Dopo il pareggio contro Capo Verde, la Spagna ha bisogno di vincere contro l'Arabia Saudita. De la Fuente lancia così Lamine Yamal, pronto al suo esordio mondiale da titolare. Restano un paio di dubbi per i campioni d'Europa: Olmo o Williams in attacco e uno tra Merino e Fabian Ruiz a centrocampo. Donis conferma la coppia Al Buraikan-Al Juwayr in attacco
- Portiere: UNAI SIMON
- Terzino destro: MARCOS LLORENTE
- Difensore centrale: PAU CUBARSÌ
- Difensore centrale: AYMERIC LAPORTE
- Terzino sinistro: MARC CUCURELLA
- Mezzala destra: PEDRI
- Centrocampista centrale: RODRI
- Mezzala sinistra: FABIAN RUIZ
- Ala destra: LAMINE YAMAL
- Centravanti: MIKEL OYARZABAL
- Ala sinistra: DANI OLMO
- SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Olmo. All. De la Fuente
- La notizia più attesa è il ritorno di Lamine Yamal dall'inizio, il giocatore del Barcellona era entrato solamente dalla panchina nel match con Capo Verde
- Dubbi a completamento del terzetto d'attacco. Certa la presenza di Oyarzabal centravanti, a sinistra il ballottaggio è tra Dani Olmo e Nico Williams. Di sicuro non verrà riproposto Gavi
- A centrocampo Merino prova a insidiare Fabian Ruiz
- ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Al Shamat, Al-Khaibari, Kanno, S Al-Dawsari; Al Buraikan, Al-Juwayr. All. Donis