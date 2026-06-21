Dopo il pareggio contro Capo Verde, la Spagna ha bisogno di vincere contro l'Arabia Saudita. De la Fuente lancia così Lamine Yamal, pronto al suo esordio mondiale da titolare. Restano un paio di dubbi per i campioni d'Europa: Olmo o Williams in attacco e uno tra Merino e Fabian Ruiz a centrocampo. Donis conferma la coppia Al Buraikan-Al Juwayr in attacco

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