Pina-coteca, chi è il primo bomber di sempre di Capo Verde al Mondiale

Sì, lui, il portiere-underdog-superstar-influencer da 15,4 milioni di follower (nel momento in cui stiamo scrivendo), lo sconosciuto che ha chiuso la porta agli spagnoli all'esordio e che è diventato una celebrità del Mondiale. Talmente famoso da riuscire a smuovere la burocrazia e riuscire a recapitare visto e biglietto aereo Usa alla madre che non ha potuto vederlo dal vivo all'esordio. Ecco, questa volta c'era anche lei, e ha gioito così alla rete di Pina.