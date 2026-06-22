Messi dopo Argentina-Austria: "Ero arrabbiato per il rigore, ma mi sono rifatto"argentina
Le parole dell'argentino dopo un'altra vittoria firmata da una sua doppietta: "Contento dei tre punti, oggi nessuno ti regala niente e si gioca ad altri ritmi - ha detto -. Alla squadra piace stare insieme e vogliamo regalare altre gioie alla gente. Il rigore? Ero arrabbiato, ma mi sono rifatto"
ARGENTINA-AUSTRIA 2-0: CRONACA - CLASSIFICA - PAGELLE
"Sono molto contento per questa vittoria, è stata molto importante ed è arrivata dopo una partita dura e combattuta". Lionel Messi continua a infrangere record su record ma il suo primo pensiero resta la squadra, trascinata con un'altra doppietta contro l'Austria al primo obiettivo di questo Mondiale, la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto intensa e non potevamo abbassare il ritmo - ha spiegato -. Vincere faceva ovviamente parte del piano, ma sapevamo che non sarebbe stato facile. Oggi nessuno ti regala niente, si gioca sempre con grande intensità, tutte le partite sono intense e le squadre giocano bene. Per noi è stato difficile mantenere il possesso palla a lungo, cosa che di solito ci riesce. L'importante era qualificarsi e ci siamo riusciti. Siamo felici perché saliamo a sei punti e questo ci permette di vivere una settimana più tranquilla". Due gol con cui l'argentino è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi dei Mondiali, ma non c'è tempo di scegliere il più bello: "Non ricordo bene gli altri, davvero, sono stanco. Mi sto solo godendo questo momento e voglio unirmi a festeggiare insieme ai miei compagni".
"Il rigore sbagliato? Magari non avrei segnato gli altri..."
"Tutto il gruppo vive questi momenti con grande gioia - ha aggiunto il n. 10 dell'Argentina -. Quando ci ritroviamo ci piace stare insieme, competere, allenarci, vivere la quotidianità. Abbiamo già regalato tante gioie alla gente, ma cercheremo di darne ancora di più". E sul rigore sbagliato in avvio ha concluso: "Ci sono stati momenti in cui ero davvero arrabbiato, ma sono riuscito a rifarmi. Magari se l'avessi realizzato, non avrei segnato gli altri. Non si può mai sapere. Ma sono contento del risultato grazie alla partecipazione di tutti e al lavoro di squadra".