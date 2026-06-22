Finisce 2-0 tra Argentina e Austria, in Texas, per il gruppo J. Nonostante il rigore fallito in avvio, il trascinatore ed MVP è ancora Leo Messi, autore di una doppietta, mentre tra gli austriaci prova di spessore di Alaba. Qui tutti i voti del match
- EMILIANO MARTINEZ voto 6
- MOLINA voto 6
- ROMERO voto 6
- LISANDRO MARTINEZ voto 6
- MEDINA voto 6,5
- DE PAUL voto 6
- MAC ALLISTER voto 6
- ENZO FERNANDEZ voto 6,5
- ALMADA voto 6
- MESSI voto 7,5 (MVP)
- LAUTARO MARTINEZ voto 6
- dal 58' OTAMENDI voto 6
- dal 64' GONZALEZ voto 6
- dal 64' ALVAREZ voto 5,5
- dall'82' PAREDES voto sv
- dall'82' TAGLIAFICO voto sv
- A. SCHLAGER voto 6
- POSCH voto 5,5
- DANSO voto 6
- ALABA voto 6,6
- LAIMER voto 6
- SEIWALD voto 6
- X. SCHLAGER voto 6
- SCHMID voto 6
- WANNER voto 5,5
- SABITZER voto 6,5
- GREGORITSCH voto 6,5
- dal 68' FRIEDL voto 6
- dal 68' PRASS voto 6
- dal 68' ARNAUTOVIC voto 6
- dal 79' WIMMER voto sv
- dall'85' CHUKWUEMEKA voto sv
- Ct. RANGNICK voto 6