 Argentina Austria 2-0: le pagelle della partita dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Argentina-Austria 2-0: le pagelle della partita dei Mondiali 2026

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Finisce 2-0 tra Argentina e Austria, in Texas, per il gruppo J. Nonostante il rigore fallito in avvio, il trascinatore ed MVP è ancora Leo Messi, autore di una doppietta, mentre tra gli austriaci prova di spessore di Alaba. Qui tutti i voti del match

ARGENTINA-AUSTRIA 2-0MONDIALI, LE NEWS LIVE

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