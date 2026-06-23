Finisce 3-0 tra Francia e Iraq e Mbappé risponde a Messi a sua volta con una doppietta diventando il vero trascinatore della Francia e il migliore in campo. Maignan mai impegnato così come poco impegnata è stata la difesa. Giocate di classe da parte di Olise, Dembelé segna, Koné bene a centrocampo. Nell'Iraq gara positiva per Zidane Iqbal. Qui le pagelle di Francia-Iraq: tutti i voti
- MAIGNAN voto SV
- KOUNDE' voto 6,5
- SALIBA voto 6,5
- UPAMECANO voto 6,5
- DIGNE voto 6,5
- RABIOT voto 6,5
- DEMBELE' voto 7
- OLISE voto 7,5
- BARCOLA voto 6,5
- MBAPPE voto 8 MVP
- dal 68' DOUÈ - voto 6
- dal 68' CHERKI - voto 6
- dal 83' MALO GUSTO voto SV
- dal 83' AKLIOUCHE voto SV
- dal 91' THURAM voto SV
- BASIL - voto 5
- ALI - voto 5
- TAHSEEN- voto 5
- HASHIM - voto 5
- DOSKI - voto 5
- AL-AMMARI - voto 6
- QASEM - voto 6
- ISMAEL - voto 5,5
- IQBAL - voto 6
- BAYESH - voto 6
- HUSSEIN - voto SV
- dal 26' AL AMADI - voto 6
- dal 60' AMYN - voto 6
- dal 60' SULAKA - voto 5,5
- dal 68' SHER - voto 5,5
- dal 69' - FARJI - voto 6
- Ct. ARNOLD - voto 6