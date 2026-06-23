 Francia-Iraq, le pagelle della partita dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Francia-Iraq, le pagelle della partita dei Mondiali 2026

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Finisce 3-0 tra Francia e Iraq e Mbappé risponde a Messi a sua volta con una doppietta diventando il vero trascinatore della Francia e il migliore in campo. Maignan mai impegnato così come poco impegnata è stata la difesa. Giocate di classe da parte di Olise, Dembelé segna, Koné bene a centrocampo. Nell'Iraq gara positiva per Zidane Iqbal. Qui le pagelle di Francia-Iraq: tutti i voti

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