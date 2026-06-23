Le probabili formazioni di Panama-Croazia

All'1 ora italiana si affronteranno Panama e Croazia, le due squadre ancora ferme a 0 punti nel gruppo L. Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, Dalic rivoluziona la formazione: fuori gli 'italiani' Sucic e Baturina, dentro Kovacic e Kramaric. Modric va verso la conferma da titolare. Il Panama dovrebbe invece schierare l'undici che ha resistito contro il Ghana fino al 95'
- Portiere: DOMINIK LIVAKOVIC
- Terzino destro: JOSIP STANISIC
- Difensore centrale: JOSIP SUTALO
- Difensore centrale: LUKA VUSKOVIC
- Terzino sinistro: JOSKO GVARDIOL
- Mezzala destra: LUKA MODRIC
- Centrocampista centrale: MATEO KOVACIC
- Mezzala sinistra: MARIO PASALIC
- Ala destra: IVAN PERISIC
- Attaccante: PETAR MUSA
- Ala sinistra: ANDREJ KRAMARIC
- Modric va verso un'altra presenza dal 1', questa volta in un centrocampo a tre con Kovacic e Pasalic anziché in un doppio perno davanti alla difesa
- Gli 'italiani' Sucic e Baturina, dopo la prima sfida da titolari contro l'Inghilterra, dovrebbero partire dalla panchina
- Davanti Musa potrebbe essere affiancato nel tridente da Kramaric e Perisic
- Il Panama va verso la conferma degli undici titolari che hanno resistito contro il Ghana fino al 95', prima del gol di Yirenkyi
- Christiansen dovrebbe schierare il trio difensivo Ramos-Cordoba-Andrade
- Davanti, Waterman sarà il perno centrale insieme alle ali Martinez e Rodriguez