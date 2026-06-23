Le probabili formazioni di Panama-Croazia

All'1 ora italiana si affronteranno Panama e Croazia, le due squadre ancora ferme a 0 punti nel gruppo L. Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, Dalic rivoluziona la formazione: fuori gli 'italiani' Sucic e Baturina, dentro Kovacic e Kramaric. Modric va verso la conferma da titolare. Il Panama dovrebbe invece schierare l'undici che ha resistito contro il Ghana fino al 95'

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