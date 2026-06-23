Alle ore 19 italiane, il Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a Houston. Sia il Ct italiano che Roberto Martinez dovrebbero confermare gli undici titolari della prima partita. Dunque Cristiano Ronaldo ancora dal 1', nonostante la prestazione sottotono contro la Repubblica Democratica del Congo, e Leao ancora dalla panchina. Nell'Uzbekistan dovrebbe partire dal 1' l'ex Roma Shomurodov
- Portiere: DIOGO COSTA
- Terzino destro: JOAO CANCELO
- Difensore centrale: TOMAS ARAUJO
- Difensore centrale: RENATO VEIGA
- Terzino sinistro: NUNO MENDES
- Mediano: JOAO NEVES
- Mediano: VITINHA
- Esterno destro: BERNARDO SILVA
- Trequartista: BRUNO FERNANDES
- Esterno sinistro: PEDRO NETO
- Attaccante: CRISTIANO RONALDO
- Martinez va verso la conferma della formazione titolare nella prima sfida del Gruppo K contro la Repubblica Democratica del Congo
- Nonostante le critiche ricevute Cristiano Ronaldo dovrebbe mantenere il suo posto nell'undici titolare
- Leao partirà ancora dalla panchina
- Nonostante la sconfitta contro la Colombia, Cannavaro dovrebbe mantenere la stessa formazione contro il Portogallo, con Khusanov del Manchester City nel terzetto di difesa e l'ex Roma Shomurodov come terminale offensivo