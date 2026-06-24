La Bosnia batte 3-1 il Qatar a Seattle e chiude il gruppo B al terzo posto, con grandi possibilità di qualificarsi ai sedicesimi tra le migliori terze (nel caso sfiderebbe Germania o Usa). Dopo il vantaggio di Alajbegovic e l'autogol di Al Brake, il Qatar era rientrato in partita con Al Haydos e aveva sfiorato il 2-2 con il palo di Pedro Miguel. Nella ripresa, però, Mahmic ha firmato il gol della sicurezza. Qatar eliminato dal Mondiale

MONDIALI: NEWS LIVE - CANADA-SVIZZERA 1-2