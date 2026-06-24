La Bosnia batte 3-1 il Qatar a Seattle e chiude il gruppo B al terzo posto, con grandi possibilità di qualificarsi ai sedicesimi tra le migliori terze (nel caso sfiderebbe Germania o Usa). Dopo il vantaggio di Alajbegovic e l'autogol di Al Brake, il Qatar era rientrato in partita con Al Haydos e aveva sfiorato il 2-2 con il palo di Pedro Miguel. Nella ripresa, però, Mahmic ha firmato il gol della sicurezza. Qatar eliminato dal Mondiale
MONDIALI: NEWS LIVE - CANADA-SVIZZERA 1-2
- La Bosnia parte forte e trova il vantaggio con Kerim Alajbegovic dopo 28'. Il talento bosniaco si libera in dribbling al limite dell'area e lascia partire un destro potente che non dà scampo ad Abunada
- Un grande gol che permette al giocatore, seguito anche all'Atalanta, di diventare l'ottavo giocatore più giovane di sempre a segnare in un Mondiale
- Nel momento migliore della Bosnia arriva anche il 2-0: Dzeko cerca il pallone al centro, Al Brake devia nella propria porta e firma l'autogol
- In questo Mondiale sono già stati segnati 8 autogol: è già (quasi) un record, solo l'edizione del 2018 ne ha visti di più (ben 12)
- Poco dopo l'ex Roma e Inter sfiora anche il tris, ma il suo sinistro si stampa sul palo. La Bosnia sembra in controllo, ma non chiude la partita e...
- Quando la Bosnia sembra poter scappare, il Qatar rientra in partita. Al Haydos approfitta di una dormita difensiva e accorcia sul 2-1
- Nel recupero Pedro Miguel va vicinissimo al pareggio: destro incrociato e pallone sul palo ma che brivido per la Bosnia
- Sembrava una partita già indirizzata verso la Bosnia, dominante nei primi 35 minuti. Poi il Qatar è riuscito ad alzare il baricentro e a rientrare in gara: le posizioni medie raccontano una squadra più aggressiva, con più presenza nella metà campo avversaria. Ne è uscita una partita più equilibrata, con tanta lotta in mezzo e occasioni da entrambe le parti dopo l'intervallo.
- Il Qatar prova a rientrare forte nel secondo tempo e aumenta la pressione sulla Bosnia. Afif è il più pericoloso: prima serve Pedro Miguel con un filtrante insidioso, poi va lui stesso alla conclusione in area e da fuori, senza trovare lo specchio. La Bosnia soffre ma resta avanti.
- La Bosnia ha l'occasione per chiudere la partita con Dzeko, cercato sul secondo palo dopo la sponda di Demirovic: il capitano non arriva per il tap-in. Poco dopo Barbarez lo richiama in panchina insieme a Katic, uscito dopo uno scontro duro con Vasilj. Dzeko lascia il campo tutt'altro che soddisfatto.
- La Bosnia trova il 3-1 nel momento in cui il Qatar stava provando ad alzare il ritmo. In mischia risolve Mahmic con il piattone, aiutato anche dalla deviazione di Pedro Miguel che mette fuori causa Abunada. Secondo gol in questo Mondiale per l'attaccante bosniaco, che poi si toglie la maglia per esultare e viene ammonito.
- La Svizzera batte il Canada 2-1 nell'altro match del Girone B: la Svizzera passa come prima, Canada seconda mentre la Bosnia ha ottime possibilità di essere ripescata ai sedicesimi come migliore terza
- Qualora lo fosse sfiderebbe da 3^ del gruppo B una fra Germania o Stati Uniti