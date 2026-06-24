La partita vinta contro Panama (1-0), che ha sbloccato la Croazia nel suo cammino ai Mondiali 2026, ha segnato anche un importante traguardo per Modric: 200 presenze con la maglia della Nazionale. Qui le foto della festa in campo con i compagni di squadra e una maglietta celebrativa per l'evento. E' il 4^ giocatore nella storia del calcio ad arrivare a ' quota 200' con una nazionale dopo Messi (8 giorni fa contro l'Algeria), CR7 e il kuwuaitiano Al-Mutawa

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