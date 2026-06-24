La Croazia festeggia Modric: contro Panama, 200 presenze con la nazionale. FOTO
La partita vinta contro Panama (1-0), che ha sbloccato la Croazia nel suo cammino ai Mondiali 2026, ha segnato anche un importante traguardo per Modric: 200 presenze con la maglia della Nazionale. Qui le foto della festa in campo con i compagni di squadra e una maglietta celebrativa per l'evento. E' il 4^ giocatore nella storia del calcio ad arrivare a ' quota 200' con una nazionale dopo Messi (8 giorni fa contro l'Algeria), CR7 e il kuwuaitiano Al-Mutawa
- Lanciato in aria dai compagni a fine partita, Modric gioca da titolare e taglia il traguardo della presenza nr. 200 con la nazionale croata. 4^ giocatore nella storia ad arrivare a 200 presenze con una nazionale dopo Messi (8 giorni fa contro l'Algeria), CR7 e il kuwuaitiano Al-Mutawa.
- Gioca la sua 19^ partita Mondiale e per la 19^ volta non scende sotto l’80% di passaggi completati. I compagni hanno indossato una maglia con la scritta 'Modric200' a fine partita in cui i due zeri formano il segno dell’infinito.