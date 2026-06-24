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Scozia-Brasile, le probabili formazioni della partita del girone C

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Terza e ultima partita del girone per Scozia e Brasile, un punto a separarle in classifica con la squadra di Ancelotti in testa al gruppo C con 4 punti insieme al Marocco e la Scozia che insegue a 3. Partita decisiva per la qualificazione al turno successivo. Ancelotti dovrà sostituire Raphinha infortunato, potrebbe giocare Rayan dal 1'. Attesa per Neymar che potrebbe fare il suo debutto

MONDIALI, LE PROBABILI FORMAZIONI

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