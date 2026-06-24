Scozia-Brasile, le probabili formazioni

Terza e ultima partita del girone per Scozia e Brasile, un punto a separarle in classifica con la squadra di Ancelotti in testa al gruppo C con 4 punti insieme al Marocco e la Scozia che insegue a 3. Partita decisiva per la qualificazione al turno successivo. Ancelotti dovrà sostituire Raphinha infortunato, potrebbe giocare Rayan dal 1'. Attesa per Neymar che potrebbe fare il suo debutto
- Difesa già vista contro il Marocco, con Hickey che parte ancora dalla panchina
- Tierney e McGinn gli esterni a centrocampo
- Davanti McTominay a supporto della punta Che Adams
- Confermata la formazione che ha battuto 3-0 Haiti, Rayan dovrebbe essere titolare al posto di Raphinha
- Cunha, dopo la doppietta, è l'unica punta nel 4-2-3-1 di Ancelotti
- Scalpita Neymar che è tornato e dovrebbe andare in panchina